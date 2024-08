Hoy venía pensando en… lo del miedo.

Que dijo ayer Baraja que nota que hablamos mucho de miedo. Normal. Entiendo que en su discurso elimine esa palabra al igual que entiendo eso que dice que el Valencia no debe salir a ningún campo con miedo. Pero aún así la palabra miedo hace ya mucho tiempo que se ha instaurado en el imaginario valencianista.

El miedo a tener que sufrir una temporada como la de hace un par de años, el miedo a que esa falta de inversión nos aboque antes o después al abismo, el miedo a que un día no haya tres equipos peores que el tuyo, el miedo a plantarte en la jornada 4 con cero puntos, el miedo a que Lim siga vendiendo y vendiendo sin mostrar ningún interés en lo deportivo, el miedo a que Lim siga empequeñeciendo más y mas a nuestro Valencia, el miedo a olvidar lo que fuimos…

Hubo un tiempo en que el miedo lo tenían los equipos que se enfrentaban al Valencia, hoy el miedo lo tenemos en los equipos a los que se enfrenta el Valencia. Hubo un tiempo en que el Valencia causaba miedo en toda Europa… hoy, con Lim al mando… ya no queda nada de eso. Hace poco repasaba mis fotos en la nube y me caían lágrimas de ver cuántos viajes de Champions había hecho y que no volverán…

Yo sigo resistiéndome a quemar la falla nada más empezar. No me gusta el todomalismo. Pero eso no significa que no tenga miedo. Lo tengo. Al igual que miles de valencianistas. Es una emoción tan humana como real en este Valencia que nos toca vivir actualmente…