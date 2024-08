Hoy venía pensando en… lo de mantener el bloque.

Es uno de los argumentos más utilizados por el director deportivo Miguel Angel Corona durante este verano. Que dicho así podría tener razón. Pero tiene su trampa. El director deportivo lo utiliza para justificar la poca inversión realizada a la hora de reforzar un equipo ya de por sí debilitado. Para él mantener a los jugadores de la pasada campaña también es una forma de invertir en el equipo. No, Miguel Angel no.

Este argumento me valdría si el bloque fuera otro distinto a ese equipo cuyo objetivo inicial la pasada temporada era la permanencia. Si el bloque fuera tan tan tan bueno podría servir como argumento. Y aún así, salvando las tremendas diferencias, el bloque que ganó la primera liga, la de 2001, se mantuvo, no se hicieron fichajes y a la temporada siguiente se quedó fuera de Champions. Ya lo decía Benítez por aquel entonces poniendo un símil con la fórmula uno… no basta con tener el mismo coche… si no le cambias las ruedas e introduces modificaciones al año siguiente te pasan por la derecha sin pestañear.

Tampoco se trata de número sino de calidad. Porque otro argumento utilizado por Corona es que Baraja tiene dos jugadores por puesto. Pero cuando en el fútbol, en un mercado, apenas te gastas millón y medio normalmente la inversión realizada no es la mejor. Porque aquí la pregunta es saber si la plantilla tiene mayor o menor calidad no si tiene más o menos futbolistas. No es tanto una cuestión numérica como si lo es de calidad. Y viendo a este Valencia es normal que no se piense en otra cosa que en la permanencia.

Aún así me resisto a pensar en que estemos abocados sin remedio al abismo. No me gusta tampoco ese todomalismo que nos invade últimamente en el valencianismo. La realidad es la que es y evidentemente no nos gusta que sea así pero… no quememos tampoco la falla nada más empezar…