Hoy venía pensando en... si ilusionarme o no con la Copa

Hoy venía pensando en… si nos hace o no ilusión la Copa.

Seamos sinceros sobre todo para los que se puedan venir arriba. El Valencia ayer eliminó a un primera federación, no nos engañemos ni echemos ya las campanas al vuelo. Ayer los de Corberán no hicieron más que lo que se le presume a un equipo que tiene ocho copas en sus vitrinas: eliminar a un rival inferior. Ojo y no sin algún apuro en la primera parte.

Quien quiera ver el vaso medio lleno recordará que con la victoria de ayer, el Valencia ya está en cuartos de final de la Copa. A solo tres partidos de meterse en toda una final. Sin ir más lejos mi buen amigo Santi, cenando anoche con él, ya estaba buscando hotel y avión para Sevilla. Tranqui, le dije yo. Pero le entiendo, entiendo que entre tanta negatividad y tanto sufrimiento se agarre al árbol, a la ilusión de poder verse de nuevo en una final de Copa.

La pregunta llegará en el mes de febrero. ¿Qué debe hacer el Valencia con esos cuartos de final? Porque para entonces, no nos engañemos, seguirá sumido en esa dramática pelea por no descender. Nada apunta a lo contrario. Y al igual que la Copa puede servir al aficionado valencianista como ese bálsamo de tranquilidad donde las cosas se ven de mejor manera, también puede servir para que el futbolista se distraiga del verdadero objetivo que es incluso mucho más importante que jugar una final de Copa. Porque si me dieran a elegir entre jugar la UEFA o disputar la final en la Cartuja, tendría dudas. Donde no tengo ninguna es en que es muchísimo más importante seguir en primera que cualquier final de cualquier competición. Pero eso sí, y aunque fuera ante el Ourense, disfrutemos hoy de la tranquilidad que dan las victorias. Que por desgracia, llevamos muy muy pocas…