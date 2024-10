Hoy venía pensando en… la final de Butarque.

Es increíble que hablemos de final en un partido de la jornada 9. Y más aún ante el Leganés en Butarque. Pero esa es la realidad. Lo de mañana no deja de ser la primera de las finales por muchos motivos.

En primer lugar porque el Valencia lleva sumados solo 5 puntos de 24 posibles. En segundo lugar porque todos los partidos a domicilio los cuenta por derrotas. Y en tercer lugar porque hay que cambiar cuanto antes la dinámica… como dijo Baraja… hay que espabilar y cuanto antes. Una derrota ante el Leganés supondría no solo acrecentar las dudas con el equipo sino también un verdadero mazazo para la confianza de todos. Porque por desgracia para el Valencia, el Lega si es un rival de la liga del propio Valencia.

Pensadlo… en qué momento hemos dejado de vivir noches como la que vivieron ayer miércoles el Atleti o el Real Madrid para tener que hablar de una final en Butarque. Y en qué momento hemos pasado de dar miedo a nuestros rivales a que sean ellos los que nos den miedo a nosotros. Porque hoy, visto lo visto, al igual que todos los equipos piensan que Mestalla es un estadio difícil también piensan que en su casa son capaces de derrotar al Valencia. Vamos, que como decía ayer Víctor Lluch casi que cuentan con esa victoria cuando se enfrentan a los valencianistas.

No sé si Baraja cambiará el sistema y jugará con cinco atrás como ha venido probando en la semana. Tal vez el mensaje haciendo eso no sea el mejor pero no cabe duda que algo hay que hacer y yo sigo pensando que Baraja es la solución, no el problema. Así que a por esa final de mañana…