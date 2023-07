Hoy venía pensando en... el fichaje de Benítez por el Celta

Hoy venía pensando en… el fichaje de Rafa Benítez por el Celta.

A esta hora los célticos están presentando al que es su nuevo entrenador para las próximas tres temporadas- Rafa Benitez. El entrenador más laureado de la historia del Valencia, el autor de aquel equipo que nos hizo tan felices, vuelve a La Liga y lo hace para entrenar al Celta. Sí, al Celta.

No sé si el proyecto que le han ofrecido se cumplirá. A Rafa le han dicho que quieren invertir en el año del Centenario para ir creciendo poco a poco. Eso es lo que le ha convencido de la oferta de los gallegos: la expectativa de hacer un proyecto en crecimiento. Todo lo contrario de lo que sucede con el Valencia.

Claro que me hubiese gustado que en lugar de fichar por los celestes lo hubiese hecho por el Valencia. No hubiese sido ni tan siquiera una cuestión de dinero sino más bien de ofrecerle un proyecto. Y hoy por hoy, el Valencia de Lim carece de ambas cosas: dinero y proyecto. Da rabia decirlo, pero esa es hoy por hoy nuestra realidad. El dueño decidió un buen día dejar de invertir en su equipo y no va a volver a hacerlo. No esperamos grandes fichajes y si grandes ventas. En eso ha convertido Lim al Valencia.

He estado unos días de vacaciones disfrutando de los amigos. Muchos de ellos me preguntaban poque Rafa al Celta y no al Valencia. Son los mismos que me decían que este año hemos salvado el culo pero que antes o después va a pasar. Como en los ochenta. No fue en el 83 pero sí fue en el 86. Creo que ahí está la respuesta a la primera pregunta que me hacían.

Y me decía uno de ellos: “yo pese a todo ya he renovado mi abono”. ¿Sabéis porqué? Porque nada ni nadie nos va a echar de Mestalla, nada ni nadie nos va a borrar nuestro sentimiento valencianista. Aún cuando nos duela que una leyenda como Rafa elija otros equipos de La Liga con menor prestigio porque aquí, con Lim como dueño,