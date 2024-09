Hoy venia pensando en... eso de "no es nuestra liga"

Hoy venía pensando en… eso de no es nuestra liga que dijo ayer Baraja.

Es tan real como duro escucharlo en palabras del entrenador del Valencia. Y más si se llama Baraja, alguien acostumbrado a todo lo contrario como futbolista. Porque para el Valencia de Baraja jugador no solo era su liga sino que de quien no era la liga del Valencia era de aquel Atleti.

Es muy duro cada vez que alguien nos recuerda nuestra realidad y en que ha ido convirtiendo Peter Lim al Valencia poco a poco. No es nuestra liga actual si pero tampoco hace falta remontarse a veinte años atrás. En 2018 y 2019 lo fue hasta que se encargó de destruirlo todo.

De todas formas aún no siendo nuestra liga, es muy triste ver como el Valencia actual es incapaz de competir en un campo como el Metropolitano. No se trata solo de perder sino de la forma en que lo haces. Un punto de quince y ningún atisbo desde abril de aquel Valencia de Baraja que nos llevó incluso a los más optimistas a soñar con un regreso a Europa. La situación es como para preocuparse y mucho. Habrá quien hable del calendario de inicio de temporada y podrá tener razón pero la realidad es que este Valencia solo ha competido ante el Villarreal. El resto del tiempo, desaparecido.

Por cierto para los haters de redes sociales. Lo diré aquí que es donde trabajo. ¿Estamos en la ruina? Si. Pero hay quien se empeña en hablar del nuevo Mestalla cuando lo dices… 1. Como si bloqueándo el nuevo estadio significara tener equipo, 2. Como si bloqueando el nuevo estadio significara su marcha inmediata (pienso justo lo contrario) 3. Como si un nuevo estadio no pudiera servir para crecer económicamente y lo más importante… si aquel 3 de agosto no se hubieran aprobado las fichas… el VCF no tendría ningún compromiso, ninguno, para gozar del aprovechamiento urbanístico. Esa… también es nuestra realidad.