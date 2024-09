Hoy venía pensando en... el empate a nada

Hoy venía pensando en… un empate a nada.

Y justo, muy justo. Lo dijo Baraja y tiene razón. Cuando te falta claridad en ataque y no puedes sumar tres puntos mejor sumar uno que ninguno. Aunque pueda sonar a decepción siendo Mestalla y el rival que era. Porque si en ataque hay mucho que mejorar, en defensa es la segunda portería a cero y eso también es digno de destacar.

Y lo es porque una de las señas de identidad del equipo de Baraja de la pasada temporada fue esa: la solidez defensiva. El Pipo bien sabe que los grandes equipos que él ha conocido se han construido desde la defensa. Que Mamardashvili ayer apenas tuviera que intervenir habla muy bien no solo de la pareja Mosquera-Tarrega sino también de como el equipo va ganando en conceptos defensivos y ya no es ese equipo endeble de principio de temporada.

Puede que alguno se aburriera ayer en Mestalla. Entre Sergio Herrera perdiendo tiempo desde el minuto uno y la inoperancia en ataque del Valencia lo bien cierto es que el partido no dio para mucho. A este equipo le falta mucho arriba y prueba de ello es como se recibió a Hugo Duro cuando saltó al campo. Parecía la reparación del Cid Campeador y es que los valencianistas ya lo han convertido casi en su propio héroe.

Porque lo de Hugo Duro es bestial. Tal es su grado de comprimido con el equipo que en un abrir y cerrar de ojos se ha recuperado de la lesión del soleo. Decían cuatro semanas y en apenas dos ya está jugando. Ese es Hugo Duro. Me decían hace poco que quería volver cuanto antes para ayudar a los jóvenes. Y yo me reí. ¿Jovenes? Pero si él apenas tiene 24 años… pero es nuestro veterano, uno de los jugadores más comprometidos y honestos que he visto en mucho tiempo. Quien nos lo iba a decir aquel día en el que insistimos en él tocó en Hugo Duro que unos años después se convertiría en uno de los futbolistas más aclamados al saltar al césped de Mestalla. Pues os digo una cosa… se lo merece.