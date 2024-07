Hoy venía pensando en... un domingo muy especial para los españoles

Hoy venia pensando en… un domingo muy especial para todos los españoles.

Ha habido que esperar 12 años para ver nuevamente a la selección de fútbol levantando una Eurocopa. Pero esa espera ha valido la pena. Miles y miles de valencianos se lanzaron anoche a las calles a festejar el triunfo de una selección por la que pocos apostaban cuando Luis de la Fuente anunció la convocatoria. Yo, no me escondo, tampoco pensaba que llegarían tan lejos.

Y anoche en el fragor de la celebración, con una plaza del ayuntamiento a reventar, con la fachada iluminada de los colores de la bandera española y un castillo de fuegos artificiales como colofón a esa celebración en mi mente apareció la figura de un futbolista, valenciano que si bien no estuvo en el Olímpico de Berlín bien merece ser reconocido como uno de esos jugadores que han ganado esta Euro. Solo una lesión, una maldita lesión, privo a nuestro capitán, a nuestro Gaya de estar presente anoche en la celebración berlinesa.

Yo espero que algún día el fútbol le devuelva a Gaya todo lo que le ha quitado. Se quedó a las puertas de levantar una copa del rey con su Valencia como capitán por un penalti lanzado a las nubes. Nunca olvidaré sus lágrimas de niño aquella noche en la Cartuja. Era su Copa y esta era su Eurocopa. La suya, la de Luis de la Fuente y la de todos esos chavales que le han acompañado. La de todos los españoles.

Y no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a mi amigo Ladis Garcia. Seguramente no sabréis quién es porque su trabajo como jefe de prensa de la selección le aleja del protagonismo. Es valenciano, valencianista y durante muchos años compañero en esta casa, en este Onda Deportiva Valencia. El os contó aquí las ligas y la UEFA del Valencia y lloró con todos nosotros en Milán. Anoche era un tipo feliz. Y yo, me me alegro de que mis amigos… sean felices…