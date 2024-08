Hoy venía pensando en… el discurso de Corona.

Que volvió a insistir ayer en el número de futbolistas. Este señor llegó a decir “nos sentimos cómodos con una plantilla de 20 futbolistas” cuando mi buen amigo Alex Silvestre le preguntó sobre la posibilidad de que llegara un medio centro. Como si no hiciera falta o como si se tratara tan solo de una cuestión numérica. Faltaría más que el Valencia no tuviera 20 futbolistas en su plantilla.

Reducir todo a una cuestión de número es un argumento tan pobre como insostenible. Puedes tener 20 jugadores en plantilla y que no valga ni uno de los 20, o 10, o 5… o los que sean. Querido Corona no se trata de rellenar sino de mejorar. Porque puestos a rellenar que me fichen a mí de lateral izquierdo. O Corona no ha entendido cuál es su trabajo, o no quiere entenderlo o se cree que le vamos a comprar alguno de sus absurdos argumentos. Como ese de mantener el bloque, un bloque cuyo objetivo ya era la pasada campaña mantener la categoría.

Un claro ejemplo de este inútil argumento de los números es lo del central. Se marcha Cenk y fichas a un futbolísta de 27 años de la segunda división francesa. A eso le llamo rellenar y no firmar lo que verdaderamente necesitas que es un central con experiencia, calidad y jerarquía. Pero nada, no hay problema, tenemos 20 jugadores y todos estamos muy contentos y “cómodos”.

Pues yo no. Ni lo uno ni lo otro. Ayer os hablaba de miedo, hoy y estoy en el modo pánico más que miedo. Las sensaciones que transmite este equipo no pueden ser peores. Y dos días del cierre de mercado y con la no inversión de Lim no vayamos a creer que esto se va a solucionar mañana mismo. No. Y sabéis por qué? Porque el director deportivo seguira fichando números en lugar de calidad, seguira rellenando en lugar de mejorar. Y aún nos intentará hacer creer que han hecho un buen mercado. Claro, hay 20 futbolistas en plantilla… si si…