Hoy venía pensando en… las disculpas de Rafa Mir.

Está bien que lo haya hecho. Más allá de su inocencia o no, que eso deberá decidirlo la justicia y no nosotros, está bien que haya pedido disculpas al valencianismo ya que su comportamiento, montando una fiesta a las siete de la mañana, aunque fuera en su día libre, no es un comportamiento apropiado para un futbolista del Valencia.

Espero que esas disculpas sean sinceras y no producto de todo el lío que se ha montado. Y cuando digo sinceras me refiero a que entienda que lo que hizo es un error y que no lo vuelva a repetir. Con el desastroso inicio de liga y habiendo sido ese futbolista por el que tanto ha suspirado Baraja, no es de recibo cerrar una discoteca a altas horas de la madrugada y seguir en tu casa con la fiesta. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. Sin entrar a juzgar lo que supuestamente pasó porque a mi tampoco me gustan los juicios paralelos.

Entiendo la decepción de Baraja. El técnico hizo todo lo imposible y lo imposible para que Rafa Mir llegara al Valencia y a las primera de cambio le ha devuelto esa confianza y ese esfuerzo en forma de un comportamiento tan poco profesional, irresponsable como inapropiado para un jugador que debería ser franquicia y ejemplo.

Es verdad que lo de los futbolistas y las fiestas no es nada nuevo. Son jóvenes y con muchísimo dinero y es lógico que quieran divertirse como haría cualquiera. Pero precisamente por eso, porque ganan un pastizal y están en el foco mediático deberían ser mucho más responsables y ejemplares y saber elegir los momentos en un toca divertirse y los que no. Espero que Rafa Mir haya aprendido la lección y su comunicado no sean palabras vacías…