Hoy venía pensando en… el despido de Baraja.

No es que me sorprendiera. El fútbol son resultados y los del ya ex técnico valencianista con 12 puntos de 51 posibles no pueden ser peores. Vamos que era algo esperado pese a que Layhoon volviera a mentir solo 5 días antes diciendo eso de que había confianza total en él. Tampoco es que esto sea nada nuevo. Lo de que la presidenta mienta, digo.

Puede que fuera necesario ese cambio en el banquillo. No lo voy a discutir. Pero si echas al entrenador al que has renovado por dos años solo hace unos meses, el siguiente al que habría que despedir de forma inminente es a Miguel Ángel Corona. Y como esto no es un club de fútbol normal, pasa todo lo contrario.

Y todo lo contrario es que autorizas un finiquito de 5 millones a pagar a tu ex entrenador, el pago de una cláusula al West Bromwich de 3 millones de libras y el fichaje de un nuevo entrenador que puede que sea un fenómeno, no lo sé, pero que de momento no ha empatado con casi nadie ni tiene experiencia en la liga española. Un nuevo melón por abrir. Si hacemos cuentas te gastas más de 10 millones de euros, si sumamos los dos años y medio de Corbarán sin tener la certeza de que sea la solución. Y encima filtras que vas a ir al mercado de fichajes este invierno para traer más futbolistas que un simple lateral derecho.

Imagino a Baraja preguntándose todo lo que hubiera podido firmar este verano con esa cantidad de dinero. No acabo de entender ese paso del Lim rata al Lim generoso, del Lim no me gasto ni un céntimo al de abro la mano y ancha es Castilla. Ya lo podría haber hecho mucho antes y seguramente no estaríamos en la situación en la que estamos.

Y me sorprende mucho que Corona haya sido capaz de convencerle de todo eso. ¿El mismo que le dijo que había que renovar a Baraja ahora le ha convencido de que le despida y que suelte la chequera? No me lo creo. Porque aquí ya conocemos al personaje y sabemos perfectamente que si algo es Corona es… un verdadero pelota.