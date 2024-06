Hoy venía pensando en... la defensa de Tebas a Lim

Hoy venia pensando en… la defensa de Tebas a Lim.

No es la primera vez que el presidente de la liga lo hace. Ni es la primera vez que recuerda que a Lim se le aclamó a su llegada al Valencia. Como si ese error justificara todas las tropelías cometidas por el de Singapur contra el Valencia.

Podría llegar a entender que Tebas se mostrara neutral aunque no lo compartiría. Pero lo que si que no entiendo de ningún modo es su defensa a ultranza del máximo accionista del Valencia. Lo de la neutralidad podría entenderlo ya que Tebas es el presidente de la liga, vamos el empleado de los clubes que la conforman. Lo que me molesta es que se atreva a defenderlo.

Dice Tebas que Lim salvó al Valencia de una quiebra segura. Miente. Lim salvó a la fundación que no podía pagar el crédito de las acciones que poseía. El Valencia, por fortuna, estaba al corriente de todos sus pagos incluido el préstamo con el banco y la deuda del club de aquel entonces es similar a la que tiene hoy en día. Tebas, que la que no pagaba era la Fundación, no el Valencia que si lo hacía.

Y no entiendo que el presidente de la liga, ese ir quiere a las mayores estrellas en su campeonato para poder hacer mejor negocio con los derechos audiovisuales, defienda a un señor que ha ido empobreciendo cada año al Valencia, que lo ha sacado de Europa y del ranking de los 100 clubes europeos y que jamás fichará a esos futbolistas que podrían hacer mucho mejor a La Liga. Creo que el tipo de dueños como Lim no le interesan a La Liga y Tebas debería saberlo.

Igual que debería saber que cuanto más competitiva sea su competición más atractiva será. Con el duopolio Real Madrid-Barcelona será muy difícil que La Liga crezca. La aparición de equipos que puedan disputarle esa hegemonía no solo es buena para la Liga sino que la haría mucho más atractiva y por tanto se podrían aumentar los ingresos de la misma. Y con Lim al frente del Valencia… eso, querido Tebas… no sucederá nunca…