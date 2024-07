Hoy venía pensando en... como el fútbol puede unir

Hoy venia pensando en… el fútbol como manera de unión.

Fue una verdadera delicia ver anoche como España festejaba su cuarta Eurocopa de fútbol. Viendo las imágenes de esa celebración entiendes perfectamente porque ese equipo liderado por Luis de la Fuente ha hecho historia al convertirse en el único que tiene 4 euros en sus vitrinas. Esa normalidad y esos valores que atesoran esos chavales son una parte esencial de su éxito. El capitán, no me escondo yo soy y siempre he sido un férreo defensor de Álvaro Morata, hizo de maestro de ceremonias ante miles y miles de españoles unidos ante la admiración a ese equipo.

Lo de ayer es una clara muestra de como el fútbol puede unir a las personas. Ayer no había división en un país tremendamente dividido, no había ideologías ni equipos tan solo un sentimiento común: el se sentirse orgulloso de ser español y del triunfo de nuestra selección. Esta es parte de la grandeza del fútbol, el poder abrazarse a alguien a quien no conoces, celebrar un éxito sin mirar nada más que a ese sentimiento común.

Y pensaba que al igual que el fútbol puede ser sinónimo de unión, no puede ser de desunión. Me entraba pereza de pensar en volver a nuestras guerras diarias, a nuestras trincheras diarias, al reparto de carnets, al insulto en redes sociales, a las faltas de respeto que en ocasiones genera esa división. Porque a veces tengo la sensación que una opinión diferente, en el fútbol, puede llevar a todas esas faltas de respeto. Y ese fútbol, no me gusta. Ni ese ni el que conlleva intereses ocultos sean de la naturaleza que sean.

Porque no me cabe duda que el 99% de los valencianistas desea la marcha de Peter Lim y que dentro de ese tanto por cien los hay porque creen que es lo mejor para nuestro Valencia pero también hay otros que tienen sus propios intereses personales. Llevo 27 años en el mundo del fútbol como periodista deportivo y las he visto pasar de todos los colores desde que se convirtió más en un negocio que en otra cosa. Por eso, me quedo con la imagen de anoche de como el fútbol puede unir a todo un país…