Hoy venía pensando en... lo del blanqueamiento

Hoy venia pensando en… lo del blanqueamiento.

Me molesta mucho que se nos acuse de algo que no solo no es verdad sino que quien nos conoce y nos lleva escuchando desde hace muchos años sabe que es del todo mentira. Ya en 2014 mientras algunos aclamaban, levantaban cartulinas verdes, ponían alfombras rojas a Lim encantados por el encantador de serpientes llamado Amadeo Salvo, nosotros aquí dijimos bien alto y claro a lo que venía Lim: a hacer negocio con la compra venta de futbolistas acompañado de jJorge Mendes. Cuando la FIFA prohibió que los fondos de inversión tuvieran en propiedad futbolistas tuvieron la “genial” idea de comprarse un equipo de fútbol. Y Salvó les abrió las puertas de par en par del Valencia. Si hace 10 años no defendimos su llegada… ¿Cómo narices vamos a defender su estancia en el Valencia después de empequeñecer cada año al club? Que alguien me lo explique.

Me molestó que por aquel entonces se repartieran carnets de valencianistas. Nos acusaron de ir contra el Valencia, el primero Amadeo Salvó. Igual que se hace ahora. Un reparto de carnets tan injusto como que de verdad creo que no puede haber ni un solo valencianista que defienda a Lim. Ni uno. Es más, creo que los que trabajan en el club en su fuero interno tampoco lo hacen. Es imposible. No me cabe en la cabeza.

Y digo esto porque estoy cansado de los ataques, incluso personales, a través de redes sociales. Lo diré una vez más: Lim es lo peor que le ha pasado al Valencia en sus más de cien años de historia. Como valencianista deseo su marcha inmediata. Y como periodista que hace información del Valencia, también. Los años que más he disfrutado mi profesión han sido cuando he podido acompañar a mi equipo para contar todos los éxitos de principios de siglo. Y sé que mientras este señor continúe es imposible que se repita algo parecido.

El que quiera seguir acusando que lo haga, el que quiera seguir insultando, también. Pero os digo una cosa cuanto más unidos estemos ante este enemigo común llamado Lim, cuando dejemos el reparto de carnets de valencianistas … mejor nos irá. Un poco de cabeza y sensatez, por favor…