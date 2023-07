Hoy venía pensando en... la ausencia de Layhoon

Hoy venía pensando en… la ausencia todos estos días de Layhoon.

Sin la presidenta el Valencia ha renovado a Baraja, ejecutado la cláusula de Cenk y firmado a Pepelu. ¿Significa que el Valencia de Valencia tiene más autonomía a la hora de tomar decisiones? Puede. Pero no me lo termino de creer.

Decir que existe un Valencia de Valencia y otro de Singapur suena raro, demasiado raro. Sería como hablar de un PSG de París y otro de Qatar. El Valencia para lo bueno y lo malo, más malo que bueno en realidad, pertenece a Peter Lim. Él es el dueño de más del 90% de las acciones y no me creo que nada que lo que se pueda hacer no pase por una consulta previa a Singapur.

Aún así me sorprende la ausencia de Layhoon todos estos días. Al igual que me sorprende la ausencia de una rueda de prensa que explique a los valencianistas muchas cosas: desde la renovación de Baraja hasta el proyecto que se pretende hacer para esta temporada 2023-2024.

En el Levante ya hemos escuchado en varias ocasiones a su director deportivo Felipe Miñambres. Y se agradece más aun en un momento tan complicado como el que vive la entidad granota. En el Valencia, silencio. Nadie ha salido a enfrentarse a las preguntas de los periodistas, a responder a las inquietudes de los aficionados valencianistas, a explicar qué se pretende o no hacer en este mercado de verano. Ni con la renovación de Baraja ni con el fichaje de Pepelu. Solo declaraciones a los medios oficiales. El baño y masaje habitual.

Y ojo. No seré yo quien critique la renovación de Baraja o el fichaje de Pepelu. Me parecen dos decisiones acertadas pero sabéis que sucede… que cuando se toman decisiones que deberían ser normales en fútbol las vemos como extraodinarias y pensamos que Lim ha dejado de tener influencia. Y eso, mientras sea el dueño, es imposible.