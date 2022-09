Hoy con Léleman venía pensando en... Jaume Doménech

Hoy con Leleman venía pensando en… Jaume Doménech

Ayer fue operado con éxito de su primera lesión grave de su carrera. Seis meses va a estar KO por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Lo primero, desearle una buena y pronta recuperación al bueno de Jaume.

Si, digo bueno. No acabo de entender porqué tiene tantos haters en redes sociales. Tampoco sé si responde a la realidad de lo que piensa la afición sobre el de Almenara. Lo que sí sé es que siempre que se le ha necesitado, ahí ha estado Jaume. Y eso, al menos merece un respeto. Que no es el mejor portero del mundo. Evidentemente no lo es. Pero Jaume le da muchas cosas al vestuario del Valencia y eso también hay que valorarlo.

Tal vez sea su carácter lanzado, extrovertido lo que le lleve a no ser uno de los futbolistas más queridos por la afición. Siendo valenciano, de la casa, de los que siente los colores y de los que ha estado cuando se le ha necesitado, muchas veces no entiendo las faltas de respeto hacia él en las redes sociales. Si Marcelino apostó por él en la Copa por delante de Neto, sería por algo, digo yo. Y no hay que olvidar que aquella Copa, la del 19, se ganó en el Villamarín.

Su experiencia ha provocado que el Valencia haya ido al mercado de “agentes libres” para suplir su baja. Gattuso quiere tres guardametas y no quiere que los dos por detrás de Mamardashvili apenas la tengan en primera división. No sé si Iago Herrerín es el indicado para ello, lo que sí entiendo es la decisión de Gattuso.

Sea como fuere insisto. Jaume le da al vestuario ese sentimiento de arraigo y pertenencia a unos colores, los del Valencia, además de su experiencia y que, me consta, es un tío muy querido dentro de ese vestuario. Digo yo… que por algo será…