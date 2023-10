Los grupos políticos en la oposición, PSPV y Compromís, tildan de "vacío de contenido" el discurso de Mazón

Para la Sindica del PSPV-PSOE, Rebeca Torró, ha sido un discurso sectario y vacío de contenido muy lejos de lo que representamos los valencianos y las valencianas.

Asegura que no quieren que haya ningún retroceso que signifique no seguir avanzando e insiste no van a contribuir a blanquear a la extrema derecha ni a normalizar que forme parte del Consell.

Desde Compromís también consideran que ha sido un discurso vacío de contenido y entregado a Vox puesto que no ha hablado de violencia machista ni tampoco de cambio climático. Así se ha referido su portavoz adjunta, Isaura Navarro.

Una nueva etapa

Para los grupos que conforman el Consell, PP y Vox, este primer 9 d’Octubre es el comienzo de una nueva etapa. El síndic del PPCV en Les Corts, Miguel Barrachina, se ha mostrado "orgulloso" de que el president haya hablado para todos en su primer discurso institucional del 9 d'Octubre.

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts, Joaquín Alés, ha destacado este 9 d'Octubre como el comienzo de una nueva era y ha pedido a los políticos ser facilitadores y nunca bloqueadores.