Gonzalo Guedes se marcha al Wolverhampton

Gonzalo Guedes está viviendo sus últimas horas como futbolista del Valencia. El Wolverhampton hizo una oferta oficial al equipo valencianista de 30 millones de euros más cinco en variables que han aceptado. Solo falta que el portugués pase el reconocimiento médico para que pueda ser anunciado oficialmente.

No jugó el Trofeo Naranja

Fue presentado junto al resto de futbolistas pero no disputó ni un solo minuto del Trofeo Naranja y ni tan siquiera estuvo en la convocatoria. Ya al acabar el encuentro Gennaro Gattuso reconocía la oferta del conjunto inglés.

El técnico solo quiso responder a dos preguntas sobre Guedes pero lo hizo con claridad. "Miguel Coreona me ha llamado y me ha explicado la situación de Guedes. Un club inglés ha formalizado una oferta por mucho dinero y tenemos que aceptarla. Seguramente haremos cualquier cosa para mejorar al equipo. El club no podía rechazar el dinero que le han ofrecido por Guedes", afirmó.