Gerard López: "Gattuso era un dolor de muelas en el campo, un brasas"

Gerard López sabe lo que es vestir la camiseta del Valencia y la del FC Barcelona. Y también lo que es enfrentarse en el campo al ahora entrenador valencianista Gennaro Gattuso. "Era un dolor de muelas, recuerdo un Barça-Milán y también otro allí. Coincidíamos en el campo por posición porque también era centrocampista. Era muy pesado y muy brasas. Lo que vemos ahora en la banda como entrenador, un tío intenso, que vive el partido a tope. Es verdad que no catalogo al Valencia como un equipo fiel a lo que él era como jugador. Él era un pitbull, un perro de presa y el Valencia con balón va más allá de un equipo que solo se basa en la defensa. Me gusta lo que intenta proponer y lo que he visto en sus partidos. Dentro de sus limitaciones porque se han ido jugadores importantes creo que está compitiendo bastante bien".

Sus recuerdos como valencianista

Los dos años que pasó en el Valencia no los olvida. "Son los mejores de mi vida y los más especiales y también para el club con aquellas finales de Champions. Valencia y Barça son dos equipos que llevo en mi corazón".

De su etapa como valencianista nadie olvida aquel hat-trick en cuartos de final de la Champions en Mestalla ante la Lazio. Él tampoco. "Siempre que hay algo relacionado con la Lazio me recuerdan aquel momento. Es de esos partidos que han marcado la historia del Valencia y la mía en particular. Las semis contra el Barça, el año siguiente la final en Milán. Nos siguen recordando aunque han pasado 20 años. Hace poco coincidí con Totti y él me recordaba aquel partido y me lo dijo porque él era ídolo de la Roma".

Los tres goles a la Lazio los tengo catalogados como uno de los tres mejores momentos de mi vida

Reconoce que aquel partido y aquellos tres goles "los tengo catalogados como uno de los tres, cuatro mejores momentos de mi vida. Uno siempre recuerda cuando nacen sus hijos, cuando le pides matrimonio a tu mujer... pero a nivel particular en mi carrera futbolística que fue larga, mi momento más especial es después de marcar el tercer gol. Tengo aún en la retina la celebración con todos tirados encima mío. Aquel momento lo tengo clavado en mi corazón. Es sin duda mi mejor momento en mi carrera futbolística".

El ambiente de Mestalla

Gerard habla también maravillas de la que fue su afición. "La afición es increíble. Tuve la suerte de vivir los años de bonanza. Es una afición muy exigente. Siempre ha habido una rivalidad. Entiendo que la gente le ponga un punto más de emoción en este tipo de partidos. En 2004 marqué con el Barça y no lo celebré y Mestalla me lo agradeció aplaudiéndome. Con el tiempo es verdad que se han ido desigualando un poco porque el Valencia ha ido perdiendo potencial. Pero antes un Valencia-Barça estaba a la altura de un Barça-Real Madrid."

Un FC Barcelona tocado por la eliminación en Champions

El Barça tal vez no llegue en su mejor momento después de ser eliminado de la Champions. Reconoce Gerard que "llegará emocionalmente tocado por la eliminación en Champions a la primera de cambio porque no era lo que se esperaba. En La Liga están mejor aunque contra el Real Madrid no fue lo esperado. Da la sensación que le da para ir holgado en La Liga pero no en Europa. Tiene muchos recursos arriba con gente de calidad como Ferran en una delantera que es capaz de ganarte un partido en cuestión de minutos. Atrás tiene fragilidad y dependerá del nivel que nos dé el Valencia. Ha sido capaz de competir muy bien pero también he visto la versión más frágil y vulnerable".

Veo al FC Barcelona favorito, no te voy a engañar

El FC Barcelona favorito

Para el partido del sábado en Mestalla reconoce que "veo al Barca favorito, no te voy a engañar. Arriba si Dembelé tiene el día te la puede liar, Lewandoski no nos sorprende cómo ha empezado porque ya le conocíamos y ha superado las expectativas. El centro del campo con Pedri y Gavi. Si es verdad que atrás se le puede meter mano. El Valencia me ha gustado arriba con Cavani goleando, Lino funcionando. Si son capaces de meterle balones a Cavani para que pueda finalizar puede tener sus opciones. Pero si me dices favorito, veo al Barça un punto por delante".

Homenaje a David Villa

El sábado recibirá en Mestalla su homenaje David Villa. Del delantero asturiano destacaba que "tengo una relación cordial con Villa pero no coincidí en vestuario. En Barcelona también lo recuerdan con cariño y es muy merecido el homenaje".

Y sobre José Luís Gayá reconocía que es raro hoy en día ver como en un futbolista prima el sentimiento a la hora de elegir su futuro. "Hoy en día no se lleva lo de Gayá. Los contratos y todas las posibilidades de contratos de cualquier equipo europeo con lo que se mueve por ahí. Más en esa posición porque no hay tantos laterales izquierdos que tengan la calidad de Gayá. Y la sensación de madurez cuando analiza los partidos, cómo habla, cómo se sincera y como argumenta en caliente lo que ha vivido hace un rato que a veces no es fácil cuando sales de un partido y te ponen un micrófono delante. Le veo un tío maduro, super profesional y como jugador no voy a descubrirlo. Me gustaría tener una charla futbolística con él porque sería super interesante".