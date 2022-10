David Villa: "Con Gattuso creo que va a ser un gran año"

David Villa será protagonista este sábado en los prolegómenos del encuentro ante el FC Barcelona. El delantero recibirá el merecido homenaje del Valencia y tendrá su lona en el estadio de Mestalla.

El guaje fue protagonista en el twitch oficial del Valencia CF. El asturiano reconocía que "a Gattuso le veo bien. Como valencianista que he vivido allí cinco años os digo que es importante la comunión entre equipo, afición y entrenador. Tenemos el recuerdo del último partido que el resultado no fue bueno. Pero tengo la sensación que la gente está contenta con Gattuso y la plantilla y piensan que pueden cambiar la historia de estos últimos años. Me gusta ver así a la gente, yo también soy parte de esos aficionados valencianistas y creo que Gattuso nos puede dar grandes alegrías. Acaba de empezar esto pero creo que va a ser un gran año".

La leyenda de Gayá

También se refería a José Luís Gayá como "un jugador al que le tengo especial cariño. Tengo muchas ganas de verlo por muchas cosas. Creo que es un jugador de los que quizá ya no existen. Ahora lo ha demostrado con la renovación pudiendo haberse marchado a cualquier otro sitio. Se ha quedado, ha nacido allí, es valencianista. Puede estar más o menos acertado pero siempre defiende el club. Encima es un chico que cada vez que le preguntan por mi siempre dice cosas bonitas hacia mi tanto en redes sociales como en entrevistas. Tengo muchas ganas de poder estar allí el sábado y poder hacerle también ese pequeño homenaje y desearle mucha suerte para ese partido y para toda la temporada".

El homenaje en Mestalla

Respecto al homenaje que se le va a brindar en Mestalla reconocía que "estoy preparado porque llevaba mucho tiempo esperándolo después de la cancelación por la pandemia. Cada vez que veo todo lo que se va a hacer estoy seguro que va a ser un gran día pero seguramente me pondré bastante nervioso. No sé si me merezco tanto cariño. Darle las gracias al Valencia y al valencianismo e intentaré disfrutarlo el sábado".

Partido ante el FC Barcelona

El homenaje será antes del encuentro ante el FC Barcelona. David Villa también vistió los colores del equipo catalán. "Va a ser un partido muy emocionante y disputado en el que puede ganar cualquiera. Las noticias que me llegan es que Mestalla va a estar a reventar. Es uno de los mejores partidos que puede haber y voy a poder estar allí para disfrutarlo".