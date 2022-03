La Generalitat invertirá en vivienda pública todo el dinero que recupere de la construcción del circuito de Fórmula 1

LEER MÁS AUMSA propone eliminar la prolongación de La Alameda prevista en el PAI del Grao de València

El Ayuntamiento de València y la Generalitat se han sentado este miércoles a empezar a negociar el nuevo convenio para el desarrollo del PAI del Grao, tal y como solicitó el alcalde Joan Ribó hace unos días. En la reunión han participado la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, y el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar.

Las dos partes han cerrado un primer acuerdo, que permitirá destinar a la construcción de vivienda pública en València todo el dinero que paguen los propietarios de suelo en el PAI como canon de urbanización. Precisamente hace unos días el Ayuntamiento anunció que había llegado a un acuerdo con los propietarios de terrenos en el PAI del Grao para que se hagan cargo de 32 de los 42 millones de euros que pagó la Generalitat para adelantar la urbanización de esta futura zona residencial. El gobierno autonómico aportó ese dinero de manera anticipada para poder construir el circuito urbano de Fórmula 1.

Ahora la Generalitat destinará esos 32 millones a construir vivienda pública en València, según ha anunciado el secretario autonómico Alejandro Aguilar:

Por su parte la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, ha mostrado su satisfacción por este compromiso de la Generalitat:

En lo que todavía no se han puesto de acuerdo el Ayuntamiento y la Generalitat es en el pago de los 10 millones de euros de coste del circuito de Fórmula 1 que no asumirán los propietarios de suelo en el Grao. Un dinero que el gobierno autonómico le reclama al consistorio, pero que éste se niega a pagar. Las dos partes aseguran que este asunto no se ha tratado en la reunión de este miércoles, sino que se ha dejado para negociaciones posteriores.

Precisamente este martes el Ayuntamiento presentó los nuevos criterios que piensa aplicar para rediseñar el PAI del Grao, que pesan entre otras cosas por eliminar la prolongación de La Alameda que estaba prevista ejecutar a través de los viales del antiguo circuito, con el fin de ampliar la superficie del delta verde contemplado en esta futura zona residencial.