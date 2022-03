AUMSA propone eliminar la prolongación de La Alameda prevista en el PAI del Grao de València

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València ha presentado hoy los criterios que piensa aplicar para rediseñar el PAI del Grao a través de su empresa municipal AUMSA, que es la encargada de gestionar el plan. Uno de esos criterios es eliminar la prolongación de La Alameda que estaba prevista ejecutar a través de los viales del antiguo circuito de Fórmula 1. De esta manera se quiere ampliar la superficie del delta verde contemplado en esta futura zona residencial.

La prolongación de La Alameda implicaba que ocupar parte del tramo del jardín del Turia ya ejecutado para poder bordear el cementerio del Grao. Algo que ahora AUMSA considera “completamente inasumible”. Además se creaba una autopista que partía parte en dos el delta verde proyectado en el PAI, impidiendo su conexión con el jardín del Turia.

En este sentido la concejala de urbanismo, Sandra Gómez, ha explicado que, dado que la ampliación de La Alameda, es totalmente innecesaria desde el punto de vista de la movilidad, se va a proceder a su eliminación:

De esta manera en un futuro La Alameda, a partir de la rotonda del puente del Azud de l’Or, verá reducida su sección y se convertirá en un paseo ajardinado que funcionará como una calle residencial de acceso a comercios y vecinos.

Redefinición de edificaciones

Por otro lado, AUMSA también propone redistribuir la ubicación de las torres residenciales previstas, para que no queden dispersas por la zona verde y no se pierda la configuración de calle, con el fin de evitar la sensación de inseguridad y aislamiento a las personas que vivan en ellas. Además se va a incluir vivienda dotacional para aumentar la vivienda pública en el sector en una cantidad todavía por determinar, ya que el planeamiento actual no incluye ninguna.

Otras de las propuestas es mantener la huella del antiguo trazado de Fórmula Uno como circuito biosaludable para hacer deporte y pasear. Sandra Gómez ha dicho que espera que el documento definitivo del PAI del Grao esté aprobado antes del fin del mandato.