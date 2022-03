Gayá apunta a la vuelta de semifinales contra el Athletic

Buena noticia en Paterna. José Luís Gayá que venía arrastrando problemas en los isquios (no pudo estar ante el Mallorca) ha trabajado ya junto a los compañeros en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. El lateral izquierdo apunta a que podrá estar disponible el miércoles ante el Athletic Club en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en Mestalla.

Bordalás ya lo apuntaba en Radioestadio Noche

El entrenador del Valencia José Bordalás fue protagonista en Radioestadio Noche y no quiso descartar la presencia de Gayá en el partido ante el Athletic Club. "He estado hablando esta mañana con el chico y está mucho mejor, esta animado. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos tenerle el miércoles. Aún no estamos seguros al cien por cien y prefiero no pronunciarme"