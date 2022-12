Gattuso tiene a todos disponibles para enfrentarse al Villarreal

Este sábado a las 16:15 vuelve LaLiga y el Valencia CF se enfrentará al Villarreal en el estadio de La Cerámica. Será el primer encuentro en dicho estadio después de las obras de remodelación realizadas en los últimos meses.

Después de un largo parón de mas de mes y medio con motivo del Mundial de fútbol de Qatar, la buena noticia para Gennaro Gattuso es que va a poder contar con todos su efectivos para enfrentarse a los de Quique Setién. Diakhaby ya está recuperado de su lesión al igual que Jesús Vázquez y Samu Castillejo que han venido arrastrando problemas físicos a lo largo de estos últimos días.

Los mundialistas Edinson Cavani, Hugo Guillamón, Eray Cömert y Yunus Musah regresaron sin ningún problema como manifestaba recientemente el propio Gattuso: ""Cavani bien, Musah igual, Eray también, Guillamón ha venido con buena cara... todos bien. Cuando hemos vuelto aquí hemos venido con buena mentalidad, hemos entrenado esta semana muy bien. Ahora tengo que pensar en el Valencia".

Por otro lado y respecto al encuentro ante el Villarreal, el técnico italiano aseguraba en una entrevista en el Diario As que a Quique Setién le siguió cuando decidió ser entrenador. "Le respeto mucho. Yo veía su Las Palmas y me gustaba, me encantaban sus entrenamientos. Pero tenía que entenderlo bien, porque en mi cabeza aún no lo tenía claro". Y sobre el encuentro ante el Villarreal afirmaba que "es un derbi, no es un partido normal para nosotros ni para el Villarreal. Jugamos en un estadio todo nuevo, el primer partido con el estadio remodelado. Tenemos mucho respeto por el Villarreal pero vamos a Vila-real a jugar nuestro partido".