Gattuso: "Tenemos que fichar jugadores que marquen la diferencia"

El técnico del Valencia Gennaro Gattuso ha concedido una entrevista a VCF Media a solo una semana de que se retome el campeonato de Liga y a pocos días de que se abra el mercado de fichajes en este próximo mes de enero. Insiste el italiano en que "estoy encantado con mi equipo. Son chavales que están trabajando conmigo desde el primer día. Les tengo mucho respeto porque me dan todo lo que tienen. Si tenemos que fichar uno o dos jugadores tenemos que fichar a jugadores que vengan aquí y marquen la diferencia, porque si tenemos tanto por fichar estoy contento con mi plantilla. Esta es la realidad. Vamos a mejorar la calidad del juego, la tabla, la condición mental de seguir en 90 o 95 minutos... esta es mi prioridad. Pero estoy muy contento con mi plantilla, estoy muy orgulloso de entrenar a este tipo de jugadores".

Vuelve la competición ante el Villarreal

Este próximo 31de diciembre el Valencia vuelve a LaLiga enfrentándose al Villarreal en el estadio de la Cerámica. "Un partido muy difícil contra un equipo que tiene muchos jugadores importantes. Es un derbi, no es un partido normal para nosotros ni para el Villarreal. Jugamos en un estadio todo nuevo, el primer partido con el estadio remodelado. Tenemos mucho respeto por el Villarreal pero vamos a Vila-real a jugar nuestro partido", afirma el italiano.

Y sobre su equipo señala que "lo he visto muy bien. Hemos empezado el 26 de noviembre. El equipo ha venido a la ciudad deportiva muy bien, con gran mentalidad. Mi cuerpo técnico y yo estamos muy contentos. Ahora empieza LaLiga. Tenemos muchos partidos y estamos preparados".

Todo ello después del Mundial, un parón que de la competición que nunca se había producido. "Es una cosa nueva para todos porque es la primera vez que se ha jugado un Mundial en diciembre. Pienso que muchos jugadores están cansados pero tenemos que jugar y apretar en todos los partidos. Tenemos 24 partidos de LaLiga más la Copa pero esto no es una excusa. Tenemos que prepararnos bien física y mentalmente. Seguramente vamos a utilizar a todos los jugadores que tenemos en la plantilla".

Sobre el estado físico y mental en el que han regresado los mundialistas afirma que "Cavani bien, Musah igual, Eray también, Guillamón ha venido con buena cara... todos bien. Cuando hemos vuelto aquí hemos venido con buena mentalidad, hemos entrenado esta semana muy bien. Ahora tengo que pensar en el Valencia".

La clasificación según Gattuso

El técnico valencianista insiste en que el equipo debería llevar más puntos en la clasificación. "No es correcto hablar solo del último partido contra el Betis. Ganamos y no encajamos gol. Pero pienso que el equipo ha tenido una buena mentalidad. Seguramente la tabla de clasificación no es real porque pienso que a mi equipo le faltan cuatro o cinco puntos. Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Tenemos que mejorar para jugar 90 o 95 minutos porque pienso que nos ha faltado esto en los 14 partidos que hemos jugado".