Gattuso: "Tengo mucho miedo al partido de mañana"

Viene el Valencia de ganar en el complicado campo de el Sádar ante Osasuna, una victoria que hace que el técnico italiano tema de posibles confianzas, una confianza que hasta el técnico ha dicho tenerle "miedo".

Partido difícil

"Como empecemos el partido es clave. Si mañana pensamos que es fácil y jugamos 65% puede volverse muy difícil. Ha marcado dos goles a balón parado. Tenemos que respetarlos. Estoy seguro que me han entendido, sabemos que tenemos que jugar con muchas ganas. Es importante porque en los últimos dos o tres años no ha habido continuidad de buenos resultados seguidos. Ganar mejorará la mentalidad y más para un equipo joven y eso nos permitirá mejorar".

El debut de Almirón

"Es un entrenador que ha cambiado en su carrera de planteamientos. Hemos mirado, claro. Pero en tres días es imposible cambiar todo. Tenemos todo para perder, porque todo el mundo nos da por favoritos, y si no tenemos alma, sangre, se nos complicará. Nunca en mi vida he tenido un partido fácil. Si no juegas con mentalidad nos van a ganar. Tenemos 42.000 espectadores en Mestalla y tenemos que apretar, jugar con mentalidad, intensidad y calidad. Sin prisa y con gran corazón". Te da entusiasmo, escucha palabras diferentes, todo es nuevo, puede cambiar la mentalidad de un equipo no es la primera vez que pasa que la novedad aporta entusiasmo".

Ejemplo de Osasuna

"Ante Osasuna jugamos un gran partido pero si nos marcan el penalti no habría acabado así. No podemos jugar con la presión de Europa, Europa... Tenemos que mejorar porque aunque controlemos nos crean ocasiones. Ahora me preocupa tener continuidad los 90 minutos, si lo mejoramos se puede hablar de otra cosa. El objetivo es lograr los 40 puntos lo más rápido posible, no podemos meter más presión".

Pensar en Europa

"La ilusión se mira en el entrenamiento y en los partidos. ¿Piensas que a mí no me gusta jugar Europa o al jugador? Tenemos que pensar en el Elche. Es inútil hablar ahora de Europa, comprendo a la afición y a vosotros pero para mí la prioridad es seguir con nuestro estilo y mejorar la mentalidad, saber sufrir, saber controlar los partidos. Ante Osasuna tuvimos mucha suerte y ahí sí".

Sancionados para el partido

"No hablar, continuar sin protestar, ya protesto yo. Mejor que me echen a mí que a los jugadores. Hay que respetar la decisión del árbitro y no pararnos cuando no pita. Cuando uno está en el banquillo no se puede hablar con el árbitro o no se puede pegar a un rival con el juego parado".

Su actitud en el banquillo

"He probado a corregirlo pero no lo consigo. Es mejor que vaya a jugar al golf. El otro día no estaba hablando con el árbitro, si no con Moriba, pero este es mi estilo. Puedo mejorar, pero si no me muevo, no hablo, es mejor que esté con mi perro en casa y vamos a jugar al golf".