Gattuso: "Solo me preocupa la muerte"

El entrenador del Valencia Gennaro Gattuso ha hablado en la previa del encuentro ante el Athletic Club y lo ha vuelto a hacer sobre posibles refuerzos. Preguntado sobre si le preocupa que no ha contestado que "no. Me preocupa solo la muerte. Lo otro no me preocupa. No estoy preocupado. Solo de la muerte, de que un doctor me diga que tengo solo cinco meses de vida. Trabajo con lo que tengo".

Y sobre la posibilidad de que llegue Bryan Gil ha reconocido que "me gusta Bryan Gil, me gustan todos los jugadores que saben jugar al fútbol. Estamos trabajando y creo que la próxima semana vamos a solucionar todo lo que es importante para nosotros, pero en este momento no se puede hablar del tema".

Los cambios en la estructura del club

Preguntado sobre la vuelta a la presidencia de Layhoon y el despido de Sean Bai ha manifestado que "el día antes hablé con Layhoon y me explicó los cambios. En estos meses que he trabajado con Joey Lim, Sean Bai y Teo Swee Wei tengo que decir que hemos trabajado muy bien. Es una decisión del Club y como tal tenemos que respetarla".

Situación de los lesionados

Sobre el estado físico de Paulista y Marcos André reconocía que "Gabriel ha estado entrenando con nosotros los dos últimos días, mañana hablaré con él a ver cómo está. No sé si va a jugar todavía desde el primer minuto todavía. Marcos André se perdió el entrenamiento de ayer porque tenía que someterse a una resonancia magnética en el hospital, pero hoy ha entrenado con nosotros".

Partido ante el Athletic Club

Y sobre el rival de mañana en San Mamés afirmaba que "mañana tenemos un partido difícil, en un estadio que aprieta mucho contra un equipo que le gusta jugar con agresividad y que tienen muchas cualidades. No cambia nada para nosotros. Tenemos que poner mucha atención en la velocidad del Athletic Club, tienen muchas cualidades técnicas y físicas".

Mensaje a los afectados por los incendios

También el entrenador ha querido mandar un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios en la Comunitat Valenciana estas últimas fechas. "Antes de empezar el turno de preguntas quiero mandar un mensaje. Estamos muy cerca y muy sensibilizados con las personas que han sido afectadas por los incendios en la Comunitat Valenciana estos días. Desde aquí quiero mandar un gran abrazo de parte del equipo y del Club a todos los vecinos de los pueblos afectados y si podemos hacer alguna cosa nos ponemos a su disposición".