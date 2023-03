Gennaro Gattuso rompe su silencio en Italia

Gennaro Gattuso ha roto su silencio después de que las pasadas navidades decidiera salir del Valencia CF. En una amplia entrevista en su país con motivo del enfrentamiento de la UEFA Champions League entre el Milán y Nápoles, ha hablado para la RAI 1. Sin embargo y pese a lo que se pudiera esperar, no hay una mala palabra hacia Peter Lim.

Sobre su paso por el Valencia CF dice el italiano que "la experiencia que viví en Valencia fue increíble. Sabía que tenían problemas, con los aficionados en contra de la presidencia desde hace tres años, pero me gusta ver todo el fútbol, ​​soy una persona muy curiosa. Me gusta entrenar en el extranjero o en Italia".

Y al respecto de su futuro señala que "tengo que sentir confianza y si se puede trabajar de la manera correcta, que no significa en silencio. La Serie A en los últimos dos o tres años se ha vuelto muy competitiva. Ya no hay fútbol que espere, los resultados en Europa no son casualidad. Me encantaría volver a Italia, pero vamos a ver".