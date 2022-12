Gattuso a Pelé: "Descansa en paz, amigo mío"

Ha fallecido Pelé, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Y todo el mundo del balompié se lamentaba por su pérdida incluido el técnico del Valencia Gennaro Gattuso.

El entrenador del valencia ha querido mandar su mensaje de condolencias a través de los medios oficiales del club. "Lamento profundamente la pérdida del mítico Pelé. Un abrazo muy grande a su familia y a todas las personas que le queríamos. Hemos perdido un gran personaje, un hombre de fútbol que cambió su historia. Descansa en paz amigo mío", señalaba el italiano.

Brindis navideño en la Asociación del pequeño accionista

Antes Gennaro Gattuso ha estado presente en el brindis navideño de la Asociación del Pequeño Accionista. "Miro el fútbol de forma diferente a cómo jugaba. Conmigo no sé si un Gattuso conmigo jugaría es la verdad", aseguraba el técnico".

Ante la pregunta de cuanto tiempo se va a quedar en el Valencia contestaba que "esa es buena pregunta. Tengo un año más opcional por parte mía y del club. Me encanta este club, mi hijo tiene 15 años va a la Escuela aquí, mi hija con 18 empieza la Universidad, mi mujer está encantada... He vivido en Marbella. Espero lo máximo posible".

Y por último quería lanzar el mensaje de que "yo trabajo por la gloria no por ganar dinero, espero tenerla algún día. ¿Qué puedo prometer? Que el equipo juegue con personalidad, que tenga un estilo. He escuchado que te gusta un Gattuso, pero la dirección es otra, mandar en el partido, con la pelota pero creo que lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir así. Pienso que podemos hacer cosas grandes. Este es un club muy sólido. No es fácil trabajar aquí, he estado en Nápoles, Milán, aquí es particular, la afición aprieta mucho, el estadio huele a historia. Pienso que debemos seguir dándole importancia a la camiseta".