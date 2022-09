Gattuso: "Me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia"

Gennaro Gattuso fue claro al hablar cuando se le preguntó por el partido de Samuel Lino ante el Celta. El italiano tiene claro que "yo busco jugadores que tienen una tipología que me pueden funcionar, pero no es mi dinero. Me gusta trabajar con Lino, pero me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia CF. Ahora no pienso si tenemos que cambiar a final de temporada varios jugadores. Ahora disfrutamos de ellos".

Sobre si en el viaje a Singapur le va a plantear a Peter Lim la necesidad de cerrar ya alguna renovaciones destacaba que "es fácil. El club lo sabe. Estamos hablando desde hace dos meses de este problema. El Club sabe que hay jugadores que terminan contrato"..

El viaje a Singapur

Gennaro Gattuso se marcha a Singapur en compañía de Layhoon y Miguel Ángel Corona a ver a Peter Lim. Sobre el viaje destacaba que "el dueño quiere hablar conmigo y tengo que ir con respeto y humildad". Y añadía que "voy a escuchar. Voy a hablar de lo que he visto en estos dos meses, con lo que está bien y mal. Y después voy a escuchar lo que dice mi dueño. Tengo dos días de viaje. No me gusta pero tengo que ir".

La victoria ante el Celta

De la victoria ante el Celta afirmaba que " hemos jugado a presionar, pero siempre nos buscan en largo y tenemos que correr mucho. Ha sido un partido muy complicado. El Celta ha presionado muy bien los primeros 25 minutos y nosotros hemos fallado muchos pases. Todas las líneas han trabajado muy bien y solo un balón parado en el que ha hecho una gran parada Giorgi, y no recuerdo más ocasiones del Celta. Felicito al equipo y espero que hagamos puntos también fuera de Mestalla".

Y sobre la importancia del público de Mestalla añadía que "le doy mucha importancia. Es un factor para nosotros. En momentos de dificultad está con nosotros, aprieta siempre y esto es importante. Fuera solo hemos jugado dos partidos, pero ahora tenemos que mejorar fuera. Ahora estamos ganando en casa, pero tenemos que mejorar fuera".

Cavani no quería ser titular

Edinson Cavani no solo debutó sino que además fue titular. Una idea que reconoce no le gustó al propio Cavani "no le gustaba mucho la idea, pero le he convencido y ha jugado los primeros minutos Cuando un jugador de 35 años piensa que el fútbol es una prioridad para él, entrenarse es una prioridad para él. Cuando un entrenador tiene un jugador con esta mentalidad solo puede estar tranquilo y contento. Edi tiene todo esto. Tiene que mejorar su condición física, que es normal. Estoy muy contento por como ha trabajado estas dos semanas. Tiene una gran mentalidad y es muy importante para nosotros", comentaba sobre la decisión de alinearlo de inicio.

Y sobre cómo había visto al uruguayo añadía que "lo he visto bien. Ha trabajado tres días con nosotros, muy bien. Para tener una buena condición tiene que jugar. He hablado con él. Tengo que agradecer a Marcos y Hugo Duro. No se están entrenando con regularidad por molestias. Pero solo les puedo dar las gracias porque dan lo que haga falta para entrenar".