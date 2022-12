Gattuso: "Estoy muy contento de estar aquí, estoy en un gran club"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso ha concedido una entrevista a LaLiga en la que vuelve a insistir en lo feliz que se encuentra en el Valencia CF. "Para mi en mi cabeza el Valencia es un gran club, un club increíble con una gran afición y una gran historia. He encontrado mucha profesionalidad con las personas que trabajan con nosotros en el club. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí porque estoy en un gran club. Me encanta el fútbol en España".

Cambio de estilo en pocos meses

Reconoce Gattuso la dificultad de cambiar el estilo de juego en los pocos meses que lleva en el banquillo valencianista. Su primera labor al frente del equipo "era darle un estilo, el año pasado jugaba un estilo diferente. Había que empezar con una gran mentalidad y entrenar fuerte. Hemos hecho un cambio radical de estilo y tengo que dar las gracias a los jugadores por cómo se están entrenando. Muchos jugadores jóvenes me han sorprendido con el poco tiempo que hemos tenido por el clic increíble que han hecho. No era fácil cambiar en cinco mese. Tenemos que mejorar porque en el fútbol como la vida hay que mejorar día a día".

Su vida, el fútbol

El italiano tiene muy claro que "yo vivo del fútbol. Cuando voy a dormir pienso en fútbol, cuando me despierto a las cinco de la mañana... pienso siempre en fútbol... es mi vida y me da alegría. Cuando un entra a un vestuario, a un campo, mira a un balón que se mueve, se siente vivo".

Para el técnico es muy importante en un deporte como el fútbol crear equipo. Afirma que "uno tiene que controlar 24 ó 25 jugadores. Un equipo está formado de 60 ó 65 personas. Piensa si tengo que escuchar todo el día la palabra 'yo'. No, a mi me gusta la palabra 'nosotros'. Se puede hablar en el tenis, pádel, en uno contra uno... en el fútbol no se puede hablar de la palabra 'yo'.

Después de ganarlo prácticamente todo como jugador reconoce las diferencias a la hora de ser entrenador: "cuando jugaba me preparaba durante la semana para comerme al oponente. Ahora trabajo con 65 ó 70 personas. Se sufre más en el banquillo que en el campo. Ahora miro el fútbol de manera diferente a cuando jugaba. Me gusta tener el balón, que mi equipo tenga el balón".

Su carácter como entrenador

Gennaro Gattuso se caracteriza por vivir los partidos con pasión en los banquillos. "He intentado muchas veces cambiar mi comportamiento pero no sería yo. Prefiero vivir el partido como lo vivo. Luego me miro en la televisión y no me gusta pero si cambiara no sería yo. Tengo que seguir de esta forma porque me gusta vivir así los partidos", afirma el técnico valencianista.

"Cuando me enfado con los jugadores... ellos saben que este es mi estilo que tengo este carácter. El fútbol es una cosa seria, un trabajo serio. El fútbol por el salario que tenemos, la responsabilidad que tenemos tiene que ser serio. Me gusta que cuando empiece el entrenamiento se trabaje con gran seriedad aunque haya tiempo para las bromas", concluye Gattuso.