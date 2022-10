Gattuso: "El club me habla de un estilo, de revalorizar jugadores"

Después de la derrota ante el FC Barcelona, el técnico italiano Gennaro Gattuso volvía a insistir en el objetivo real del Valencia. "Aquí se hablaba de Europa. Cuando yo decía lo de los 40 puntos pensabais que estaba loco. La camiseta pesa porque es un Club en el que hay presión. Y cuando tienes presión debes ganar partidos, pero en LaLiga no es fácil ganar partidos. El Club nunca me ha dicho que tenga que ir a Europa. Me dice de un estilo, de revalorizar jugadores. Cuando un equipo juega mal, juega mal, pero creo que el equipo tiene un estilo. Es verdad que hemos jugado los últimos 30 minutos de una manera horrible. Tenemos que seguir, que trabajar bien porque es complicado ganar". Y añadía que "después de los 40 puntos todo es más fácil. Hay menos presión, la camiseta pesa menos. Con 40 puntos juegas de manera diferente".

La derrota ante el FC Barcelona

El Valencia caía ante el FC Barcelona con un gol en el último suspiro de Lewandowski. Al finalizar el encuentro Xavi hablaba de la superioridad de su equipo y de que había visto un Valencia más defensivo, algo con lo que no estaba de acuerdo Gattuso. "yo he visto otro partido. He jugado los primeros 20 minutos con una línea de cinco, después con una línea de tres delanteros que presionaban. Los primeros 25 minutos no hemos presionado bien, pero creo que hemos jugado siempre con una presión adelantada. No hemos jugado atrás. Cuando hemos tenido el balón hemos intentado jugar siempre. Mi equipo no solo ha defendido. Hemos jugado con muchos jugadores fuera de posición. Creo que el Valencia CF ha jugado bien el partido".

También reconocía que "tengo mucho respeto por Xavi porque creo que es un gran entrenador, pero creo que hemos arriesgado varias veces. En la segunda parte no recuerdo ninguna acción del FC Barcelona. Puede que haya visto otro partido. Creo que ha sido un partido normal. Si Xavi dice que ha sido muy superior lo acepto pero no estoy de acuerdo. Sobre la acción e Marcos Alonso, si el árbitro ha pensado en no sacar roja está correcto".

La importancia de volver a ganar

El técnico insistía en la necesidad de volver a ganar y que la derrota "me duele porque no cambiaba nada para nosotros, pero era un pinchazo de adrenalina para nuestra mentalidad. No perder le venía bien al equipo. Después de como hemos jugado el partido, con muchas bajas, con corazón, un punto era bueno a nivel de atmósfera del vestuario". Y aseguraba que "no estoy abatido. No me gusta perder. Solo tengo una cara, no miento. Es normal que esté orgulloso del equipo por el partido que ha jugado, pero no es el problema de hoy, sino de como hemos jugado los partidos anteriores. Si el equipo no tiene calidad no puede hacer lo de hoy. Es un equipo que lo da todo, que tiene que mejorar muchas cosas, pero que está vivo. No estamos ganando, pero tenemos que seguir. Si seguimos en esta dirección podemos hacer cosas muy buenas".

Y sobre si el fútbol había sido injusto con el Valencia por el gol en el último minuto de Lewandowski afirmaba que "el fútbol es esto. Sobre todo cuando juegas contra un equipo con calidad. Tienen jugadores de calidad como la que le han puesto a Lewandowski. Tenemos que seguir porque estoy convencido que el equipo saldrá de esta situación".