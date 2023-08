Gabriel Paulista pide perdón por su polémica en Mestalla

LEER MÁS Rubén Baraja reclama cinco o seis fichajes

Gabriel Paulista admite su error y sale al paso a pedir perdón por su conducta. El pasado sábado, en el partido de presentación contra el Aston Villa correspondiente al Trofeu Taronja, el central se encaró con un sector de la grada en mitad del encuentro. Un acto que el público le recriminó tras ser sustituido y sobre el que hoy, a través de las plataformas oficiales del Valencia CF, ha trasladado sus disculpas.

A pesar de ser pretemporada y donde lo importante no era el resultado, Gabriel Paulista trasladó que fue "un momento de calentura". Tal y como relata uno de los capitanes del equipo valencianista, escuchó algo de un aficionado que no le gustó y consideró "una falta de respeto", tanto a él como a otros compañeros. Por dicho motivo, le llevó a este tipo de reacción en que se dirigió y encaró a la Grada de la Mar, desentendiéndose del partido. "No debería haber hecho eso. (...) Solamente quería pedir a todos los aficionados de este club. Estoy aquí para defender a muerte al club desde el primer día y quiero cumplir".

De esta forma, se zanja este incidente con Paulista para encarar totalmente centrados el debut liguero del próximo viernes a las 21:30 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.