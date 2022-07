Finaliza el juicio contra el presunto asesino de Marta Calvo y tres jóvenes más

En la Audiencia de València, hoy ha terminado, entorno a las 13:20 horas, el juicio contra el presunto asesino en serie Jorge Ignacio Palma, por la muerte de Marta Calvo y otras dos mujeres más. Ha concluido con el turno de la defensa del acusado y la declaración del propio acusado que ha vuelto a insistir en que él no ha matado a nadie.

Jorge Ignacio Palma, ha insistido que él no drogó, ni mató a ninguna de las víctimas y ha señalado que siente mucho el dolor que pueda tener la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo, pero ha vuelto a decir que no tiene más que aportar sobre su paradero.

La defensa, ejercida por la letrada, María Herrera, ha tratado en su alegato de convencer al jurado popular para que declaren a su cliente inocente de todos los cargos que se le imputan, dado que ha indicado que en este juicio no hay ni una sola prueba contra Jorge Ignacio. Además, ha manifestado que el juicio parece estar guionizado, ya que todas las víctimas han declarado lo mimo.

La juez pasará el objeto del veredicto a las partes el lunes a primera hora.