Un estudio de FISABIO refleja que "casi la mitad" de la población valenciana ha pasado ya el COVID-19

El 98% de la población de la Comunitat Valenciana sigue teniendo anticuerpos frente al coronarivus por haber pasado la infección, por haberse vacunado o por las dos variables. Lo revela un estudio de seroprevalencia que ha realizado la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Además, en el 75% de estas personas se ha detectado inmunidad celular. "No quedan personas no vacunadas que no hayan pasado la enfermedad", asegura a Onda Cero Salvador Peiró, epidemiólogo y uno de los responsables de la investigación.

Peiró cree que esto "es importante" porque estas personas, que en diciembre representaban en torno a un 10% de la población, generaron ingresos hospitalarios "enormes" y ahora, apunta, habiendo pasado el covid "ya tienen protección y es un respiro" para que no se repita ese volumen de casos graves.

El estudio de FISABIO revela también que "casi la mitad" de la población valenciana, según Peiró, "ha pasado ya el covid".

Los investigadores han analizado aproximadamente 900 muestras de 100 centros de salud, intentado representar a la población de la Comunitat tanto en edad como en sexo.