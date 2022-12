Este es el discurso de José Pérez, presidente de Libertad VCF

"Buenos días al Consejo de Administración del Valencia CF, a la presidenta, Sra. Lay Hoon, al secretario del Consejo German Cabrera, al Sr. Javier Solís, la Sra. Inmaculada Ibañez y a Doña Ana Julia Roselló.

Es un honor y una responsabilidad estar hoy aquí. Principalmente porque lo hacemos, entre todos nuestros compañeros de Libertad VCF, representando a más de mil cuatrocientos accionistas del Valencia CF. A los que estoy profundamente agradecido por su activismo y preocupación por el futuro de NUESTRO club y por confiar en Libertad VCF, la única asociación que defiende al accionista minoritario.

Los accionistas minoritarios, Sra. Lay Hoon, son uno de los principales objetivos de su jefe Peter Lim y por tanto de sus acciones y decisiones, Sra. Lay Hoon.

Su objetivo de impedir que ningún accionista del Valencia CF, pueda acudir una vez al año a esta junta con la titularidad de sus acciones a pedirles explicaciones, responsabilidad y esa transparencia de la que alardean últimamente, es un atentado contra esta sociedad. Es, en una palabra, una vergüenza que define muy bien su forma de gestionar este club centenario.

Es evidente que la divisa de ustedes, Sra. Lay Hoon, de su equipo de gestión, pero especialmente de usted, es la mentira. Ustedes mienten hasta al médico. Y por si usted no lo sabe, la mentira, es una de las mayores faltas de respeto que una persona puede tener sobre otra. La desfachatez que tiene usted para ante un micrófono mentir a los valencianistas está ampliamente documentada.

Podríamos comenzar con el hecho de por si gravísimo e intolerable que no debe olvidársenos.

Usted, Sra. Lay Hoon fue la encargada de firmar, por parte de Meriton Holdings los documentos de compra de las acciones de la fundación del Valencia C.F., hecho que por si mismo, debería incapacitarla, por un claro conflicto de intereses, como presidente de este consejo.

Dos datos esclarecedores respecto a esto.

Usted firmó un contrato de compraventa donde exigió la retirada de artículos imprescindibles para que a Peter Lim se le OBLIGASE a mantener unas garantías de buena gestión de nuestro club, como la finalización del campo en tiempo y forma.

Y esa compraventa, de la vergüenza, es, en un alarde subrealista, la única compraventa que conozco donde se adquiere un bien, y al propio vendedor. Pues ustedes en ese acuerdo de la vergüenza pasaron a tener el control del 70% de las acciones del Valencia CF, anteriormente en manos de la fundación y también el control de la propia fundación que no era objeto de la venta.

Usted, y no otra persona, Sra. Lay Hoon, es principal artífice de una de las operaciones más vergonzosas y que suponen uno de los mayores engaños a la sociedad valenciana y valencianista.

Si aquella fue su primera mentira al valencianismo, voy a relatar una de sus últimas mentiras. También de las más groseras y carentes de toda dignidad.

Usted en la rueda de prensa del 2 de septiembre del presente año dijo, y cito textualmente:

“Creo que, en los últimos ocho años, él (Peter Lim) ha invertido más de 170 millones a parte del coste de la adquisición del club. ¿Cuántos inversores en la historia del Valencia CF han invertido ese dinero?"

Usted miente doblemente con esta afirmación.

En primer lugar porque el señor Peter Lim no ha invertido ni un solo euro, escúcheme, ni un solo euro, del que no haya sacado rendimiento económico. Cada crédito que Peter Lim ha concedido al Valencia C.F., por otro lado, para cubrir deudas debida a su nefasta gestión, ha sido cobrado con los intereses correspondientes que suponen una ganancia en el patrimonio personal de Peter Lim.

Y ahora le voy a explicar la segunda mentira que contiene su afirmación. Entre los 1400 socios representados hoy, le voy a poner el ejemplo de uno solo. El señor Rafael, un socio octogenario del Valencia C.F.

Este socio se gastó su dinero comprando sus primeras 8 acciones en 1992 a un precio, al cambio, de 80 euros la acción, en la conversión del club en sociedad anónima, lo hizo también en las diversas ampliaciones de capital que se han ido sucediendo, ahora mismo dispone de la titularidad de 150 acciones, que supone una inversión en el Valencia al precio de compra de cada ampliación de más de 5.000 euros.

Pero es que además el señor Rafael hizo aportaciones dinerarias en 1954 para el proyecto Gran Mestalla, en 1978 para la reforma del Mestalla para el mundial 1982. Al margen de aportaciones particulares cuando el club en los años 70 así se lo pidió a los socios.

Incluya a eso el pago del pase durante más de 60 años.

Evidentemente el señor Rafael, por amor a este club, ha invertido muchisimo dinero en esta sociedad. Ponderando su nivel adquisitivo, su compromiso con esta sociedad ridiculiza el nimio compromiso que pueda tener el señor Peter Lim. Todos esos valencianistas, todas estas socias y socios del Valencia CF son los que han hecho posible que el Valencia CF tenga 103 años y haya conseguido todos los logros e hitos alcanzados hasta llegarlo a convertir en 2004 en el mejor club del mundo según valoración de la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol

¿Y sabe lo que hace usted ahora con el señor Rafael y con todos los socios y socias de esta entidad sra. Lay Hoon? Privarle de su derecho de venir aquí, y mirándole a los ojos, decirle lo que opina de su nefasta, negligente y torticera gestión.

¿Sabe que más ha hecho usted con el señor Rafael? Esas 150 acciones por las que él se gastó más de 5.000 euros, devaluarlas a un valor, tras esta junta, de 150 euros. Un euro por acción.

Una devaluación del 3500%. Una auténtica barbaridad. Una gestión negligente e irresponsable.

Ustedes no vinieron aquí a salvar a este club de sus malos balances económicos o de una deuda bancaría. Señor Kiat Lim, por si su padre no se lo ha contado, ustedes vinieron aquí como un buitre que huele la sangre y sabe que, con embustes, podrá pegarse un festín a costa de este club.

Uno de los objetivos principales desde que su jefe, Sra. Lay Hoon y usted misma llegó aquí en 2015 es diluir, silenciar y desposeer de sus derechos a los accionistas del Valencia CF, que no es una empresa al uso y que requiere de un cuidado y una pulcritud especial.

Cuando usted llego aquí se presentó al valencianismo con una anécdota sobre su madre y las naranjas. Hoy yo me presentaré ante usted citando a mi padre. Sabe lo que se preocupó mi padre mientras lo tuvimos entre nosotros en enseñar a sus hijos, y lo hizo de la mejor de las formas, con el ejemplo. Mi padre insistía en una máxima. Nunca le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hiciesen a ti.

Piense en algo por lo que usted tenga un sincero sentimiento de amor. Dudo que a usted, sra. Lay Hoon le gustaría que nadie le hiciese lo que ustedes están haciéndole a nuestro Valencia C.F.

¿Sabe lo que dijo usted, Sra. Lay Hoon, en 2016? Cito literalmente:

“Tenemos empresas desde hace 30 años y Peter Lim no ha ido una sola vez a verlas porque confía en sus ejecutivos. Para él, el Valencia no es distinto de otros proyectos.”

Estamos en 2022, siete años después, ustedes acaban de cumplir con el dudoso honor de tener al club durante 1.000 días fuera de competiciones europeas. Hace 30 años que al Valencia C.F. no le sucedía esto. Esos 30 años que usted alardea que Peter Lim lleva gestionando empresas.

A la vista de esto y de las pérdidas acumuladas por sus ejecutivos, ustedes, de 180 millones de euros en 8 años, ¿Peter Lim sigue confiando en ustedes? (1)

Pero hablemos de Peter Lim. Peter Lim no está en el órgano rector de esta sociedad. Peter Lim ni tan siquiera figura como accionista de esta sociedad. Y sin embargo, nuestro entrenador debe ir hasta su casa para reunirse con él e intentar conseguir compromisos en la gestión del club. ¿Que funciones ejerce Peter Lim para hacer cumplir con esta pleitesía más propia de colonias y vasallajes? (2)

Usted, como presidenta de esta sociedad, ¿cómo justifica que funciones que deben recaer en este consejo de administración y en usted directamente sean asumidas por una persona que no figura en ninguna calidad relacionado con esta sociedad? (3)

¿no está usted sra. Lay Hoon haciendo una clara dejación de funciones permitiendo la injerencia de Peter Lim sin cargo directivo en esta sociedad? (4)

¿Le ha explicado el despacho de abogados que tienen contratados, que en el ordenamiento jurídico mercantil español esta suerte de asunción de funciones por terceros ajenos a la mercantil no es posible? (5)

¿Le han explicado al señor Peter Lim que, en España, el mero hecho de ser propietario de una empresa, Meriton Holdings, que ostenta la titularidad de una mayoría accionarial sobre otra, no le confiere funciones de gestión o toma de decisión sobre la segunda? (6)

Ya que estamos ante una sociedad que genera pérdidas constantes, no me parece trivial la siguiente pregunta:

¿a cargo de quien corren los gastos de desplazamiento y alojamiento cuando, por ejemplo, nuestro técnico Gennaro Gattuso tiene que desplazarse hasta Singapur, en tres ocasiones en menos de cinco meses, para despachar en casa del señor Peter Lim? ¿nadie dentro de los órganos rectores del Valencia C.F. ha denunciado internamente este despropósito? ¿la señora Inmaculada Ibañez, directora financiera? ¿el señor Germán Cabrera, secretario del consejo? (7)

Me gustaría que el consejo de administración del Valencia C.F., de quien somos socios los aquí representados, vele por los intereses de la sociedad Valencia C.F. que están gestionando, por encima de los intereses de uno de sus accionistas, Peter Lim.

En ese sentido ¿se ha negociado con el señor Peter Lim para que sus créditos, recordemos, subordinados ante un eventual concurso de acreedores, no se capitalizaran si no que fueran trasformados en aportaciones dinerarias voluntarias a la sociedad? (8)

En la misma línea ¿el consejo de administración, en ejecución de sus funciones y en busca del bien de la entidad, se ha sentado a negociar con Peter Lim para exigirle, tal y como reza el contrato de compraventa, ayuda financiera personal, para la construcción del nuevo estadio? ¿estas gestiones han tenido lugar? ¿y si es así que razones ha argumentado Peter Lim para negarse? (9)

Como saben, hemos añadido en las votaciones del orden del día emprender una acción de responsabilidad contra el consejo de administración.

Quiero que todos los consejeros del Valencia C.F. tengan absolutamente claro que si podemos, los socios del Valencia C.F. ejerceremos una acción de responsabilidad contra cada uno de los miembros del consejo, porque estamos absolutamente convencidos de que la confusión de intereses que se está produciendo hace que la toma de decisiones en el consejo de administración del Valencia C.F. vele por los intereses de Peter Lim por encima de los intereses de la sociedad.

Su gestión, Sra. Lay Hoon, supone una pérdida de 22 millones de euros anuales. Presentan unos presupuestos para el próximo curso con unos ingresos estipulados de 90 millones de euros y más de 40 millones de euros de créditos a los que hacer frente. Ustedes capitalizan los créditos de Peter Lim, y sus intereses, en lo que supone un maquillaje contable pero no la entrada de dinero en la sociedad.

En las ampliaciones de capital dinerarias Peter Lim sistemáticamente ha renunciado a participar, suponiendo la no entrada de hasta 220 millones de euros. Estas ampliaciones de capital solo han pretendido dar apariencia de que se le daba a los socios la oportunidad de no perder su porcentaje de participación en la sociedad. Pero en ningún caso han pretendido ser un respiro para la tesorería del club.

El dato es demoledor. La gestión de este consejo de administración ha producido 180 millones de pérdidas y los créditos concedidos por Peter Lim a la sociedad y posteriormente cobrados en acciones del club han sido 161 millones más los intereses correspondientes. Con esta estrategia de que su mala gestión sea cubierta con acciones del club ha llevado a Meriton a ser poseedor del 70% de las acciones que compró a la fundación en la venta de la vergüenza a, actualmente un 92% en lo que ha sido un claro expolio al accionista minoritario con la connivencia y colaboración necesaria de este consejo de administración.

No engañan a nadie. Ya todo el mundo en Valencia y cada vez más en el exterior saben que Peter Lim y Jorge Mendes son socios en negocios que implican las transacciones de futbolistas y que su llegada al Valencia CF viene motivada por la prohibición de la FIFA de los conocidos TPO (la propiedad de derechos económicos de futbolistas por terceros).

Por último, quiero dirigirme no sólo a la Sra. Lay Hoon sino también a Kiat Lim.

Hace año y medio 8.000 personas se concentraron en Mestalla pidiendo la marcha de Peter Lim.

Hace ahora justo un año más de 12.000 personas salieron a la calle en un recorrido de más de un kilómetro que acabó en Mestalla pidiendo la marcha de Peter Lim.

En el último partido de la liga pasada el estadio de Mestalla quedó vacío y la afición estaba en la calle, más de 20.000 personas, pidiendo la marcha de Peter Lim. Aunque ustedes regalaron entradas a todos los colegios de la provincia intentando evitar esa imagen haciendo alarde una vez más de su falta de escrúpulos.

Tienen el dudoso honor en esta tierra, de haber puesto de acuerdo a absolutamente todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Valencia, para que hicieran el pasado mayo una reprobación oficial al señor Peter Lim.

Han llegado a verse en las gradas de Mestalla más de 20.000 carteles pidiéndole a Peter Lim que se vaya.

No queremos a un máximo accionista, y cito literalmente sus palabras del 7 de mayo de 2021 en Financial Times:

“Una vez estábamos cenando distintos dueños de diferentes clubes viendo la final de la Champions League. Tienes en esa reunión a jeques, a reyes, mafiosos, negros, blancos y amarillos… …Y estábamos discutiendo sobre el por qué alguien había pagado x dinero por un futbolista. Como si de un juego se tratara"

Señora Lay Hoon, señor Kiat Lim, no creo que se necesite un alto coeficiente intelectual para entender que el valencianismo no les quiere aquí. Y que esto, mal que les pese, no es una sociedad anónima como ustedes entienden. El objeto social de esta mercantil tiene que ver con la cohesión social, con la promoción del deporte, con la consecución de logros deportivos. Con todo lo que ustedes desprecian. Ustedes están incumpliendo el objeto social de esta mercantil. Y el señor Peter Lim tiene la desfachatez de decirlo a una periodista del Financial Times.

Por eso, en nombre de todos los socios del Valencia CF que representa la asociación Libertad VCF, mil cuatrocientos en delegación expresa en esta junta, pero más de seis mil socias y socios de este club que tienen sindicadas las acciones en esta asociación, solicitamos que el consejo de Administración del Valencia C.F. le transmita a Peter Lim una petición formal para que se estipule un cuaderno de venta de su paquete accionarial con el que poder reunirse con los diferentes actores de la sociedad civil valenciana y se encuentre una salida a esta desagradable situación que bajo ningún caso debiera haberse producido nunca".