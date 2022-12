Dionisio Canales denuncia la difícil situación económica del Valencia CF

Poco después de la intervención de Layhoon en la que la presidenta ha achacado gran parte de las pérdidas de los últimos ocho años a la herencia antes de su llegada a la propiedad, Dionisio Canales, miembro de Libertad VCF y su experto en economía ha tomado la palabra para denunciar la, según él, "caótica situación económica por la que atraviesa el Valencia CF".

Para Dionisio Canales "la gestión de Meriton desde que entró en este club es catástrofica, el Valencia CF con la gestión de Meriton acumula unas pérdidas de 180,6.- millones de euros, ninguna empresa puede soportar tantas pérdidas acumuladas sin disolverse. Sra. Lay Hoon usted vino como una gran gestora y la mano derecha del Sr Peter Lim, y lo que se vio en realidad con su gestión como presidenta del club es un acumulado de unas pérdidas de 60,3.- millones de euros sin contar los 9,7.- millones de euros que presupuestan en el próximo año".

Destacaba también que "el Valencia CF está pasando unas tensiones de tesorería críticas que le han llevado incluso a aplazar el pago de nóminas mediante pagarés. El Valencia CF es una sociedad deportiva y su finalidad es sobre todo la deportiva, pero tiene la obligación de ser sostenible. Desconocemos si ustedes ven esta sociedad como una pieza más dentro de un entramado de empresas donde puede interesar que unas den perdidas y otras sociedades den ganancias y a lo mejor en este entramado se puede hacer daño a las cuentas del Valencia CF pero al Sr. Lim no le importa y le sirva el Valencia CF para tener beneficios en otras piezas del puzle. Esto podría ser una irresponsabilidad que tenga consecuencias legales y no dude que Libertad VCF estará pendiente para pedir las responsabilidades a este consejo de su mala gestión".

Y terminaba su discurso lanzando una serie de preguntas:

1) En la supuesta proyección que manejan, ¿cuándo piensan dejar de perder dinero?

2) ¿Es correcto afirmar que el Fondo CVC va a detraer anualmente los derechos de televisión en un 11% aunque no se haya dispuesto de dicho capital?

3) ¿Qué plan de negocio tienen encima de la mesa? Y no me hablen de cantera o cedidos. Estoy preguntándoles por un plan empresarial para darle viabilidad a esta mercantil.

4) ¿Cómo se tienen pensado atender las obligaciones de pago a corto plazo con el problema tremendo de tesorería que tienen?

5) ¿Pueden trasladar a la Auditora cual sería la afectación en la valoración real de los activos del club por la Resolución de la ATE o que no se firmara el convenio con el ayuntamiento? Ruego me puedan contestar por escrito después de esta junta General, si en esta no me pueden contestar.

6) ¿El decremento en edificabilidad de las parcelas de Mestalla, y por tanto en el decremento de la garantía prestada a CaixaBank, ha motivado algún movimiento por parte de la entidad financiera con respecto a dicho crédito?

7) ¿Por qué efectúan ampliación y reducción de capital? siendo que en el informe de los administradores indican que no es necesario al disponer los 34 millones de euros de CVC y por lo tanto no estamos en causa de disolución. ¿Cómo justifican esa capitalización de créditos este año?

8) ¿La empresa Meriton está perdiendo dinero por la situación económica del Valencia CF?

9) ¿Sra. Ibáñez advirtió al Consejo de Administración de las consecuencias de alguna de las decisiones del consejo que lesionan la viabilidad o solvencia del club?

10) La Actuación Territorial Estratégica, se encuentra Resuelta y Caducada no Suspendida y su Resolución obliga a cumplir la sentencia del TSJCV confirmada por el Supremo y que obliga a demoler la grada norte de Mestalla, ¿tiene la sociedad registrada alguna provisión por esta contingencia? ¿tiene constancia el auditor? ¿ante la obligada demolición tienen previsto donde jugará el equipo durante la misma? ¿cuentan con que esta demolición ya puede ser exigida por las asociaciones de vecinos que presentaron la demanda o cualquier ciudadano que manifieste interés?

11) En la última rueda de prensa del señor Javier Solís indicaba que los beneficios urbanísticos no suponían ni el 10% del presupuesto del nuevo Mestalla. Siendo un valor tan residual, como justifican ustedes no reanudar ya las obras del nuevo estadio y no esperarse a ver si se mantienen o no dichos beneficios?

12) ¿Se le va a exigir por parte del consejo de administración ayuda financiera de nuevo a Peter Lim, tal como reza el contrato de compraventa, para hacer frente a gastos de tesorería?

13) Según lo que indica la Auditoría respecto al futuro financiero y puesto que el valencia en la actualidad la mayor parte de la disminución del gasto en el presupuesto está basada en la reducción del coste de jugadores, ¿ cual es la idea financiera del club a 5 años?

14) ¿Son ustedes conocedores de que CaixaBank haya recibido interés por la compra de la deuda que mantiene el Valencia CF con ellos?

15) ¿Están en negociaciones por la venta de las parcelas de Mestalla? Si es así, ¿que precio se están marcando en esas negociaciones?

16) ¿Algún miembro directivo o del consejo de administración del Valencia CF, en ejercicio de su deber de lealtan con la mercantil Valencia CF, ha aconsejado a Peter Lim la venta de su paquete accionarial?