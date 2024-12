La emancipación juvenil sigue al alza en la Comunitat Valenciana a pesar de la precariedad laboral y el precio de la vivienda

En el segundo semestre del pasado año se incrementó levemente la emancipación de los jóvenes en la Comunitat Valenciana representando sólo un 16´5 %, medio punto menos que en el resto del conjunto de España.

Este incremento se produce en paralelo a la escalada de precios en compra de vivienda, que ha aumentado un 8.8%, y de alquiler, que ha subido del 14.8% respecto al año anterior, lo cual implica que un joven valenciano ya tiene que destinar el 87.9% para poderemanciparse en solitario mediante la vía del alquiler.

Ante esta situación alarmante Esther Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, insta a que se adopten medidas entre ellas la creación de un plan de vivienda joven.

Aseguran que estas ayudas no están funcionando en la actualidad de forma adecuada puesto que no cuentan con unos plazos definidos y los demandantes de ayuda no saben de manera previa la cuantía que van a recibir y cuando.

En cuanto a la compra de vivienda, la evolución también es negativa para las personas jóvenes. El precio ha subido un 8.8% y, por lo tanto, una joven tendría que ahorrar 3.9 años de su sueldo mensual para poder pagar únicamente la entrada. Además, aunque pudiera ahorrar esta cantidad, el coste de la hipoteca le supondría el 69,5% de su salario neto mensual.

Situación empleo

A finales de 2023, el paro juvenil en la Comunidad Valenciana se redujo 4.15 puntos respecto al año anterior, siente especialmente elevado en el caso de las mujeres (6.69%), y dejaba en el territorio valenciano como la séptima región con una mayor tasa de paro de los jóvenes.

La precariedad se expresaba en qué casi uno de cada tres jóvenes tenía un contrato de tipo parcial y un 41.9% lo hacía de manera involuntaria