Djokovic: "Es normal que España no esté contenta con Alcaraz porque no está aquí"

Carlos Alcaraz es la gran ausencia de España en la Copa Davis. Y Novak Djokovic la gran presencia para Serbia. El número 1 del mundo salía en defensa del tenista español al afirmar que "estoy seguro que él tiene la esperanza de que España esté en Málaga y seguro que si es así jugará allí. Yo el año pasado no estuve aquí con Serbia y no se clasificó para Málaga. Es normal que España no esté contenta con que no esté aquí y no juegue. Para los serbios es mejor. Siento la necesidad de que tengo que defender a Carlos porque sé la sensación que tiene y estoy seguro que con 20 años tiene mucho tiempo de representar a su país y que ganará una Copa Davis para España".

Y recordaba que "yo en 20 años de mi carrera no he jugado todos los años para serbia. Es normal porque hay años donde juegas muchos torneos individuales y te sientes cansado"