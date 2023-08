La desvinculación de Musonda, más cerca

LEER MÁS Las propuestas de Danvila, Valiente y Ayats se exponen ante el Patronato

Charly Musonda Junior afronta los que apuntan a ser sus últimos días como jugador del Levante UD. A falta del acuerdo definitivo, tal y como ha podido saber Onda Cero, en próximas fechas se formalizará su salida del club granota.

Mediante la desvinculación de su actual contrato, el extremo belga probará más suerte lejos de Orriols. El Levante no pondrá trabas para su salida, después de cuajar una temporada muy discreta y sin apenas participación con el equipo de Javi Calleja. De hecho, pese a ser todavía levantinista, es uno de los jugadores que se ha decidido no inscribir en LaLiga. Sin embargo, su próximo destino todavía no ha trascendido.

Tras firmar el pasado verano hasta 2024 con opción a ampliar por dos temporadas más, Musonda no ha encontrado su sitio. Apenas ha disputado 19 partidos, con un balance total de menos de 500 minutos, sin sumar goles ni asistencias. Los continuos problemas físicos y la falta de confianza del técnico le han impedido ser más partícipe.

Felipe Miñambres apostó por su contratación, conocedor de la versión que ofreció en el pasado con las camisetas del Real Betis y del Chelsea. Pese a ello, tras una larga inactividad por distintas lesiones, al final confirmaron a Musonda como un fichaje de riesgo, que no ha terminado de cuajar. Inédito en lo que va de pretemporada, su desvinculación es solo cuestión de tiempo.