El extremo del Brentford Sergi Canós "se muere" por jugar en el Valencia

El valenciano Sergi Canós, extremo del Brentford cedido al Olympiakos, ha reconocido en una entrevista en Relevo que "se muere" por jugar en el Valencia. "Me muero por jugar en el Valencia pero hay cosas que no dependen de mí y si no veo la misma voluntad, aunque seas el Valencia, yo no puedo", afirma el ariete.

Reconoce contactos con el club de Mestalla para firmar en el pasado mercado invernal aunque no se pudo llegar a un acuerdo. "Sí, hubo oportunidad. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría jugar en el Valencia, no obstante la situación en la que están es muy complicada. Tendrían que cambiar muchas cosas para que yo pudiese ir". E insiste en que hubiera hecho todo lo posible por firmar con el Valencia: "sí, claro. Pero no depende todo de mí. Yo soy muy directo y transparente, pero si yo no veo eso por parte de la otra gente, aunque seas el Valencia, yo no puedo. Tengo unos principios y unas bases que son fuertes. Aunque me muera por estar ahí. Yo me estaría matando por el equipo ahora mismo, lo veo en la televisión y me entran ganas de jugar. Ojalá algún día se pueda dar porque sería un sueño para mí ponerme la camiseta del Valencia y correr por la banda de Mestalla".

El futbolista acaba contrato este verano aunque el equipo inglés puede ejecutar una cláusula para que continúe una temporada más. algo que no es su deseo. "a mí me gustaría que me dejaran libre, la verdad. Creo que le he dado mucho al Brentford, el Brentford me ha dado mucho a mí y por un millón o dos que puedan sacar por mí… Creo que esta relación se tendría que acabar aquí de manera bonita. Si ellos ejercen el +1 habrá un problema, porque seguramente a los equipos que yo quiera ir no se pongan de acuerdo con ellos. Eso ya pasó en Navidad. Yo entiendo que esto es un negocio, si creen que es la manera de proceder… pues que lo hagan".

Sus números esta temporada

Desde el pasado mercado invernal se encuentra cedido en el Olympiakos griego donde ha disputado 6 partidos de la Superliga donde ha anotado cuatro goles y dado dos asistencias. Previamente en la Premier con el Brentford disputó tan solo cinco partidos.