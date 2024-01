Cristhian Mosquera: "Después de lo del miércoles teníamos que darle una alegría a la afición como esta"

Cristian Mosquera está siendo una de las sensaciones del Valencia de Baraja. El central se ha asentado como titular y con apenas 19 años ya apunta muy alto. Y fue protagonista en Radioestadio con Gonzalo Palafox tras la victoria ante el Athletic Club en Mestalla.

Debutó con Bordalás hace dos años pero Baraja es quien le está dando esa continuidad que le faltaba. "Yo debuté con Bordalás. Cada entrenador es diferente, estilos diferentes, maneras de entrenar diferentes pero los dos tienen mucho carácter y un gen trabajador".

Sobre las características que tiene como central reconoce que sus principales virtudes en el campo son "la concentración dentro del campo, rápido y atento pero tengo que mejorar muchas cosas todavía. Estoy empezando a jugar con continuidad en el primer equipo y me queda mucho por aprender y mejorar. Siempre me han dicho que me parecía a Varane por la forma de correr y los movimientos y siempre me he fijado en él".

De la victoria en Mestalla ante el Athletic aseguraba que "hemos hecho un gran partido. Sabíamos que después del palo duro del miércoles teníamos que darle una alegría a la afición como esta".

Su rendimiento esta temporada ya ha hecho que clubes importantes europeos se fijen en él. Además no sería de extrañar en un futuro la llamada de la selección española. "Desde la sub 15 vengo jugando con las categorías inferiores de la selección española. Yo no estoy muy pendiente de lo de la selección, me dedico día a día a trabajar aquí y si tiene que llegar ya llegará", afirmaba Mosquera. Y a la pregunta de si se le podía dar su teléfono a Luís de la Fuente contestaba entre risas "Sí, sí, se lo puedes dar".