Corona: " No tenemos urgencia por fichar"

Ha sido en Marca donde Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF ha hablado en una extensa entrevista sobre la actualidad de los valencianistas y el mercado invernal que está a punto de abrirse en La Liga española.

Mercado de fichajes

"No tenemos urgencia. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y no creemos que tengamos una posición en la que estamos muy cojos. Por supuesto nosotros siempre queremos mejorar la plantilla. Es siempre una ambición y una obligación que tenemos con nuestro equipo y con nuestros aficionados. Pero no creemos que haya una sola posición en la que estamos muy cojos. No queremos cometer errores que son más habituales en enero que en junio. No queremos precipitarnos y solo haremos aquello de lo que estemos convencidos todos"

"Económicamente andamos estrechos en el sentido de inscripción de jugadores. Es verdad que hicimos muchas operaciones para ir liberando masa salarial que nos permitiera el registro de otros jugadores. Pero hemos llegado bastante justos al mercado de enero. Bastante, bastante justos".

Peticiones de Gattuso

"No me parece que sea el discurso de un entrenador que suplica refuerzos, con lo cual no hay urgencias y, por supuesto que tenemos identificados posiciones o características o recursos que nos pueden faltar para afrontar una segunda parte de la temporada muy exigente. Tenemos alternativas, en unas posiciones mejor cubiertas que en otras porque es muy difícil completar la plantilla perfecta". "Gattuso, por supuesto, siempre quiere mejorar el equipo, como yo y como todos los que estamos alrededor del Valencia".

"Respecto a la posible llegada de un 6 Corona parece haber lanzado balones fuera sobre esa posición, "creo que ese tema se nos ha quedado anclado en el pasado y no hemos pasado página, cuando creo que la hemos solventado. En cuanto a lo que es el pivote defensivo nosotros tenemos dos jugadores para un puesto, lo normal: Hugo Guillamón y Nico".