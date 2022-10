Miguel Ángel Corona: "Ahora trabajamos en perfecta armonía"

Miguel Ángel Corona es el nuevo "Director Técnico" del Valencia CF. La presidenta Layhoon ha confirmado que no se va a fichar ningún director deportivo y se refuerza de esta manera la figura de Miguel Ángel Corona. Y para estrenar el nuevo "cargo" ha ofrecido su primera rueda de prensa en los dos años que lleva ejerciendo de secretario técnico.

La rueda de prensa ha comenzado con un discurso de la presidenta Layhoon para presentar tanto a Miguel Ángel Corona, Director Técnico, como a Javier Solis, nuevo Director Corporativo. Sobre el primero afirmaba que "Corona ha trabajado muy duro para hacer un equipo competitivo a pesar de las limitaciones financieras. Se ha ganado el respeto de nuestro entrenador con su trabajo. El club no va a buscar un Director Deportivo ya que la estructura actual funciona perfectamente". Mientras el mismo Corona ha afirmado una y otra vez que "ahora se trabaja en perfecta armonía".

Necesidad o no de vender

Le preguntaban a Miguel Ángel Corona sobre si el Valencia tiene o no necesidad imperiosa de vender para cuadrar presupuestos. "El Fair Play Financiero está diseñado para que vendas. No hay una necesidad imperiosa en vender pero seguramente nos lo dirán más adelante. En lo de los objetivos el discurso del entrenador es muy acertado. Es un equipo de chicos jóvenes que tienen que ir paso a paso. Deben afrontar cada partido sin la visión de donde estaremos en junio. Se trata de ir desarrollando una identidad, un estilo de juego. Ojalá que cuando llegue abril, mayo estemos en condiciones de hacer cosas bonitas. No es por eludir. No creo que sea imprescindible detallar un objetivo final", afirmaba Corona.

Acudir al mercado de invierno

Ha confirmado el nuevo Director Técnico que no hay mucha intención de acudir al mercado de enero. "Estamos muy contentos con la plantilla. Creemos que va a ser mejor cada jornada. Creemos que en número estamos bien y por detrás tenemos alternativas en la Academia. Tenemos que estar preparados ante oportunidades que puedan surgir o imprevistos que el mercado de invierno te permita solucionar. No estamos con la intención de cambiar mucho en cuanto a la valoración de nuestra plantilla que nos está encantando como nos está representando. Pero siempre estaremos atentos", afirmaba.

Las renovaciones de Diakhaby y Toni Lato

Sobre la renovación de Diakhaby reconocía que "Con Diakhaby estÁ abierto el proceso. Sentimos buen predisposición por él y el agente. Hay tiempo. Lo importante es que sentimos una buena predisposición. Está feliz y se encuentra muy involucrado y eso nos permite ahora estar más cerca de la renovación".

Y respecto a la de Toni Lato aseguraba que "está candente y es verdad. Para nosotros había un tema prioritario que era Gayá. Hace que tengamos dos jugadores con contrato en vigor en esa posición. Estamos encantados con el rendimiento de Toni y se abre un período de análisis porque estamos muy contentos con él".

Posibilidad de fichar a Lino en propiedad

Uno de los futbolistas que más están asombrando en este inicio de temporada es Samuel Lino. El jugador está cedido por el Atleti quien pagó 6,5 millones de euros por él. Sobre la posibilidad de firmarlo en propiedad reconocía que "vamos a ver como se desarrolla la temporada y como estamos cuando llegue el mercado. El Atleti apostó fuerte por él. La presidenta hizo mucho para que estuviera aquí por su relación con el presidente del Atleti. Veremos en que situación estamos porque igual el Atleti no se plantea su venta. Es aventurado hoy hablar de él porque es una situación que puede cambiar cada día".

La influencia de Jorge Mendes

Sobre la influencia del agente Jorge Mendes a la hora de confeccionar o no la actual plantilla afirmaba que "Mendes es como cualquier otro agente que tenga un jugador en esta plantilla. De él he recibido mucha información pero jamás he sentido nada más allá de una relación normal como con cualquier otro agente. Le preocupa que el Valencia gane, claro se que sí".

Su reunión con Peter Lim

Acerca de la reunión con Peter Lim manifestaba que "hicimos un análisis de cómo habíamos empezado la Liga, el mercado que acababa de finalizar, valoraciones de por donde queremos que vaya el equipo en la temporada 2023/2024. Cada uno aportó su visión y me sentí genial de compartir esos ratos y ver que esa armonía existía con muy buena onda. Hubo muchas conversaciones futboleras porque el máximo propietario tiene una memoria futbolística increíble. Le vi muy involucrado con el equipo, muy puesto. Incluso rememorando otros partidos con el míster que tiene mucho bagaje a sus espaldas. Fue una conversación muy futbolera que es lo que a gente como a mí nos gusta".

Hacer un modelo competitivo

Y sobre como poder hacer un modelo competitivo con las restricciones del Fair Play Financiero reconocía que "hemos tenido que adecuarnos para reducir costes porque estábamos disparados. Para hacer ese modelo competitivo hay que hacerlo a través de buenos jugadores que nos permitan su contratación por la edad pero que estén en su madurez profesional y que nos permitan estar en esas posiciones que queremos. Hemos tenido claro que una vez nos adecuemos financieramente será el terreno de juego el que nos permita volver a la posición que este club merece".