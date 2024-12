Corona: "Ni me rindo ni me voy a rendir"

Había expectación por escuchar al Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona a las puertas del mercado invernal y después de que Mestalla siga pidiendo partido tras partido su dimisión. "Ni me rindo ni me voy a rendir", aseguraba de forma contundente tras fracasar una y otra vez. "A nadie lo gusta que le canten. Me dedico en cuerpo y alma al trabajo. Trabajo con los recursos que me dan para que el club dé lo máximo posible", aseguraba.

Renovación de Baraja

Sobre el error de renovar a Rubén Baraja, el Director Deportivo no lo consideraba como tal. "Baraja se había ganado renovar en el terreno de juego, no fue un error. Luego las cosas pasan de otra manera. La confianza era máxima pero los resultados hablan por si solos. Nos enfrentamos a rivales de nuestro alrededor y no tuvimos los resultados esperados", afirmaba.

Mercado de fichajes

Y sobre si el Valencia va o no acudir al mercado de fichajes este mes de enero al margen de la llegada de un lateral derecho y tras las palabras del nuevo entrenador Carlos Corberán aseguraba que "Ha dicho 'vengo a trabajar con esta plantilla'. Pero nuestro compromiso es estar en cada mercado preparados para mejorar la plantilla. Tenemos trabajo encauzado pero es pronto, el mercado de invierno es más lento. Llevamos trabajo hecho y vamos a ver donde podemos mejorar".

La apuesta de Carlos Coberán

Una de la cosas que más chirría es que el Valencia haya estado dispuesto a gastarse más de diez millones de euros en un cambio de banquillo. No es propio de Lim pese a que Corona lo justificaba afirmando que "el club viene haciendo esfuerzos manteniendo el bloque pero los resultados están siendo muy pobres y consideramos dar un giro. Creemos que la apuesta de Carlos es la que nos va a dar éxito y por eso hacemos este esfuerzo".

Y lo que no terminaba por aclarar es si el contrato hasta 2027 está o no vinculado a mantener la categoría. "Las cláusulas de rescisión son habituales. El nombre de Carlos está propuesto por la dirección deportiva y aprobado por el consejo de administración", señalaba.