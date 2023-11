Corona: "A mí que me digan 'florero' en Mestalla no me gusta"

Segunda parte de la entrevista que los compañeros de Relevo le han hecho al Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona.

Sobre las críticas que recibe, entre ellas el cántico de "florero" en Mestalla manifestaba que "a mí que me digan 'florero' en Mestalla no me gusta, pero es respetable y no pierdo energía en preocuparme en exceso porque sé que esto es fútbol. He jugado 17 años al fútbol, como podrás imaginar he pasado momentos que me han silbado en mi propia casa siendo capitán de ese equipo y lo tomé con la naturalidad que tomo eso ahora. Lo importante es construir trayectorias y en eso me ocupo".

Y sobre si las recibe por la falta de autonomía con el dueño Peter Lim aseguraba que "No lo sé. La respuesta no es evadirla, es que honestamente no la sé. No tengo argumentos como para responderte. Vosotros estáis mucho más familiarizados con la calle, con la gente, creáis opinión. Seguro que tú sabes de manera más certera por qué es. Yo obviamente, entiendo que con más acierto o menos, sin ningún ánimo de vanidad, entiéndemelo con humildad, entiendo que si llevo 4 años en el Valencia, en diferente nomenclatura de mi cargo, entiendo que por horas no tendrán queja, porque no estaría aquí. Ninguna empresa como el Valencia mantiene a un empleado de mi rango que no le echa horas. Esto en cuanto a la cantidad. Luego puede gustar más o menos mi labor, pero por horas no será".

La Real Sociedad como ejemplo

Para Corona, el ejemplo a seguir es "Roberto Olabe,de quien además fui jugador suyo, por lo que me da mucha alegría. Sé por eso además como puede trabajar más de cerca. En el mundo empresarial dicen mucho que no hay que inventar, sino copiar lo que funciona. 'No inventes, copia', dicen en las charlas de coaching. Ves desde lejos la Real Sociedad y están consiguiendo algo muy elogiable. Te pones a mirar atrás y ves que han tenido estabilidad, tiempo, constancia..."

El no fichaje de Rafa Mir

Una de las cosas más difíciles de explicar de este verano fue cómo el Valencia tenía 5 millones para firmar a Rafa Mir y sin embargo cuando se truncó su fichaje, Peter Lim solo autorizó un millón para el delantero.

"Con el tema de Rafa Mir también lo dije, fruto de la felicidad que tenemos con Baraja, lo intentamos todo por traerle una petición expresa", aseguraba el Director Deportivo. Y trataba de explicar porqué una vez no hecho el fichaje del sevillista, el presupuesto bajó al millón de euros. "Porque no nos ajustábamos al coste de plantilla con Rafa Mir. Vienen Amallah, cerramos Canós y quedaba solo para un delantero en la medida que podíamos hacerlo".