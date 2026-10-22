El Consorcio ha recibido 6.528 peticiones de indemnización por la dana Adam, sobre todo de la provincia de Valencia

El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad adscrita al Ministerio de Economía, ha recibido ya 6.528 solicitudes de indemnización por los daños ocasionados. La mayoría procede de la provincia de Valencia. Solo el municipio de Oliva suma 2.760.

Algunos afectados sólo podrán recurrir a las ayudas habilitadas por las administraciones puesto que en algunos casos todavía no contaban con el seguro para su vivienda. Es el caso de Nuria, afectada de Oliva, que se trasladó antes del verano a su nueva casa que estaban acabando de reformar.

Por lo que respecta a la limpieza y reconstrucción de viviendas la Asociación “Adopta un Mayor Dana” está empezando a organizarse para ayudar a los mayores afectados. Su presidenta Vero Calcagno ha confirmado que están empezando a llegarles algunos casos.

En algunos establecimientos como el restaurante de Ximet en Forna, un municipio que pertenece a L´Adzúbia, se han producido algunos daños que ya han comenzado a reparar y que está trasladando a sus seguros.

Trabajos recuperación

Dentro de estas labores de reconstrucción, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha acordado con la de la Safor y la Marina Alta la cesión temporal de la máquina barredera de última generación, que le regaló el gobierno de Turquía en 2025, para que puedan utilizarse en las tareas de limpieza.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afirma que ya han comenzado los trabajos de recuperación de las depuradoras e infraestructuras de saneamiento afectadas. Además ya se ha podido acceder a las zonas de playa.

El Ayuntamiento de Els Poblets ha agradecido la solidaridad y la ayuda recibida hasta el momento y ha confirmado que cuentan con suficientes productos de limpieza, guantes y palas, entre otros elementos, para los próximos días.