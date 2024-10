La precariedad laboral y la vivienda lastran la salud mental de los jóvenes valencianos

"Acudo a la psicóloga para tratar la ansiedad que me provoca el no poder vivir sola y pagar una vivienda. Es algo básico, no pido una casita frente al mar". Marta, de 34 años, pone rostro a la situación que viven muchos jóvenes valencianos que ven cómo, en algunas ocasiones, no pueden hacer frente a un alquiler y a una hipoteca, o a ninguna de estas dos cosas, lo que dificulta que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Desde CCOO-PV, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, su secretaria de Políticas Públicas y Protección Social, Ana Belén Montero, ha advertido de que la Comunitat Valenciana es "la autonomía con la más alta prevalencia de problemas de salud mental" y, por ello, reivindica un incremento "urgente" de "recursos y políticas públicas para una atención integral".

Según informa el sindicato en un comunicado, el 42,3 % de las mujeres y el 39,7 % de los hombres presentan "riesgos" y se ha registrado un "aumento inédito de la vulnerabilidad entre menores de 25 años".

En este sentido, Montero pone de relieve que las condiciones laborales "influyen directamente" en la salud mental de las personas trabajadoras, por lo que es "indispensable asegurar empleos con condiciones dignas". "Por su bienestar, porque es un derecho esencial y porque hacerlo evita y reduce la patología mental", ha apuntado.

Según Andrea Mezquida, psicóloga experta en colectivos vulnerables, lo que más "se ve en consulta" son problemas relacionados con la ansiedad, síntomas depresivos y estrés". "Ir a terapia es muy importante, pero las circunstancias externas también influyen en nuestro estado de ánimo", explica, en referencia a tener "un trabajo precario" o no poder acceder a una vivienda.

Para Mezquida son "muy peligrosos" mensajes como "si quieres puedes" o "si te esfuerzas lo conseguirás" porque, tal y como señala, "no todo depende de ello": "Si vas a terapia pero estás en paro o no llegas a fin de mes obviamente 'si quieres no puedes'".