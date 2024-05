César Tárrega: "Quiero seguir soñando por pertenecer a la primera plantilla del Valencia CF"

César Tárrega ha sido una de las grandes revelaciones en el ascenso del Real Valladolid. Un futbolista que aterrizó en Zorrilla en calidad de cedido para crecer como futbolista con el fin de volver a Mestalla mucho más maduro: "Queremos seguir soñando por pertenecer a la primera plantilla del Valencia CF".

Sus actuaciones le han permitido hacerse un hueco en el once de Paulo Pezzolano desafiando la adversidad y convirtiéndose en uno de los principales baluartes del equipo durante esta segunda parte de la temporada: "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado en lograr todo lo que hemos logrado y que iba a crecer tanto como jugador y como persona".

Cuando te presentan una oferta como esta es imposible dudar

"Una cosa es vivir como aficionado un título como la Copa del Rey, y otra es formar parte de la plantilla y vivirlo todo desde dentro. Es increíble", reconoce el central cedido por el Valencia CF después de sentir una experiencia única con el conjunto blanquivioleta.

El defensor está encantado por la oportunidad que le ha dado el técnico uruguayo: "Gracias al cuerpo técnico por haberme dado esta oportunidad. Todo sucedió después de la expulsión de Boyomo contra el Racing. Tenía que aprovecharla".

Nunca dudó de firmar por el Valladolid

César Tárrega jamás se cuestionó la idea de fichar por el conjunto vallisoletano en el pasado mercado invernal ya que "me iba a sumar mucho en lo personal y cuando te presentan una oferta como esta es imposible dudar".

Inclusive, el de Alaquàs asegura que habló con Rubén baraja, quien le aconsejó que "viniera para aprovechar la oportunidad". Ahora su objetivo es convencerle porque "ahora mismo estamos viviendo una situación en la que se está confiando mucho en nosotros".

Su debut con el Valencia CF

César Tárrega recuerda su debut con el Valencia CF como el mejor día de su vida, tanto que reconoce que tiene la camiseta "enmarcada en su habitación" dado que Bordalás "me llamó y en las escaleras coincidí con Diakhaby. Me dijo que iba a salir de inicio y avisé a todos".

Reconoce que su familia le dijo que "que confiara en mi mismo, que estuviese tranquilo y que lo disfrutara" pero también que soñaban con que algún día llegara a "ser como Ayala o Marchena".

Queremos seguir soñando por pertenecer a la primera plantilla del Valencia CF

"Algunos tuvimos la oportunidad de debutar en Copa y otros en Liga. Con Gattuso estuvimos más con el filial. En el último tramo de la temporada pasada se confió otra vez en nosotros. Fueron una parte fundamental", asegura sobre la camada de compañeros que Baraja ha subido al primer equipo.

No obstante, el principal responsable de su situación es Miguel Ángel Angulo: "Lo conozco desde que llegué. He estado cuatro o cinco años con él. Me ha ayudado muchísimo a crecer. Gracias a él he llegado hasta aquí".

Sobre el sueño de la selección, César Tárrega asegura que es un sueño para él poder estar en la "prelista de la sub21. Quien sabe en un futuro. Ojalá estar en la selección algún día pero con estar en la prelista ya es un orgullo para mi", concluye el jugador cedido por el Valencia CF.