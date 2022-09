Cavani casi se queda sin debutar por un problema en el dedo

La naturalidad y sencillez con la que habla Edinson Cavani es digna de ser elogiada. En una entrevista a un medio uruguayo, 2 de punta, explicaba cómo un accidente doméstico a un día de debutar con el Valencia le pudo dejar fuera. El delantero uruguayo se pilló uno de los dedos de la mano con el maletero del coche en el traslado del hotel a su nueva casa en Valencia.

Así loe explicaba el propio Cavani: "el último día que salíamos del hotel para acá para la casa fue increíble. Cargamos la valija y todas las cosas. Después de estar cargándolo todo para ir a la nueva casa, sube la familia en el auto. Estaba junto a una vereda y una terracita. Aprieto el botón del maletero que se iba cerrando. Como no podía subir arriba de la vereda fui como pisando el borde apoyándome en el auto, me quedó el dedo para adentro y me lo agarró la puerta. Me reventó la uña y no me quebró el dedo porque solo tenía metida dentro la primera falange e hizo palanca".

Todo ello "a un día de debutar y me pasa esto. Por como me sonó el dedo pensé que me lo había quebrado. Tenía una gran rabia dentro. Pensé en ir al médico para que me anestesiara el dedo y así poder jugar al día siguiente. El doctor me hizo una cirugía con el dedo, me remendó un poco el dedo y ahora está tapado y no quiero ni quitarme las vendas porque no sé como estará. Se ve que hizo un trabajito bastante lindo porque pasé anestesiado como seis horas ", aseguraba Cavani.

Finalmente Cavani pudo debutar ante el Celta al día siguiente y además lo hizo como titular.